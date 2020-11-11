失業男應徵帳務成詐騙車手 提款遇眼尖員警落網

林姓男子中年失業，透過看廣告應徵代書事務所「帳務」，卻掉入詐騙集團的求職陷阱，涉嫌當詐騙集團盜領受騙人匯款的車手，到自動櫃員機提款遇員警，發現他拿多組密碼提款，直覺可能車手，果然他拿出的金融卡在前1天已列為警示帳戶，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，林姓男子（52歲）原本在麵攤工作，10月失業後，才應徵透過廣告應徵工作，11月6日下午，他到高雄市鳳山區郵局自動櫃員機提款，提款前還一直徘徊櫃員機外講電話，高雄市刑警大隊偵五隊14分隊員警在附近，覺得可疑，靠近發現他手上有多張金融卡，卡上還疑貼著密碼，直覺可能是詐騙集團車手，才上前察問。

林拿出4張金融卡，稱是幫台北的朋友領錢，但卻說不出朋友姓名，警方請他回刑大隊部，向「165反詐騙諮詢中心」查詢他的金融卡，確認其中1張金融卡在前1天已列警示帳戶，是1名年約30歲的蔡姓女子接到「猜猜我是誰」的詐騙電話，遭騙3萬元，立即逮捕他。