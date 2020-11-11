女大生命案吃案風波 嘉義市議員：應建立線上受理平台

馬來西亞籍女大生命案，震撼全國，嘉義市議員李奕德今質詢指出，宜蘭縣警局設立24小時外僑線上受理平台，嘉義市警局也該盡速成立，讓外籍人士能夠直接報案，避免極少數的警察還有過去吃案陋習。市警局長張樹德表示，會盡速向宜蘭縣取經，盡速設立，明天也會開外籍生治安座談會。

李奕德說，女大生命案讓人憂心大學校園安全，嘉市有三間大專院校，都集中在東區，有延伸到蘭潭風景區、八掌溪和鹿寮里等偏僻處，雖然路燈都有設置，但人煙罕至，其中崇仁護校都是女生，很擔心學生上下學時的安全，台南發生案件後，警局長有無與三校校長開治安會報座談過？

張樹德說，台南案子發生後，不管是市長、警政署、行政院等都強力要求校園安全，已與全市45間各級學校成立校園互助平台大群組，座談會也分區開，明天晚上7點半到9點半會辦所有外籍生的校安座談，相關單位都會來說明。

李奕德說，嘉義大學外籍生雖然今年受疫情影響有下降，但每年都約在四百多人僑生，馬來西亞為大宗，也有印尼、越南、泰國等國，雖然過去警方尊重校園自主，但也希望請外籍生學生代表多參加座談會。

李奕德說，警局也應比照宜蘭縣警局為外籍人士設立線上受理的群組，讓外籍人士能夠直接報案，也應繼續盤點外事警力是否充足，是否了解各種語言，可以為外籍人士通報、翻譯等作業，也建議與移民署串連。