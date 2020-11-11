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苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫
苗栗縣頭份市東民街、和平路口，今天上午7點50分發生娃娃車、小轎車事故，造成娃娃車內1名女老師、3名女幼童輕傷送醫，警方初步調查，小轎車疑闖紅燈肇禍，案由警方進一步處理中。
警方初步調查，一輛小轎車沿頭份市東民路北往南疑闖紅燈，與沿和平路東往西方向行駛娃娃車相撞，轎車車頭嚴重毀損，娃娃車側邊遭撞，轉了90度側翻，當時娃娃車內有司機、隨車老師及3名幼童飽受驚嚇，4人送為恭醫院醫治，事故原因進一步釐清中。
這起車禍造成隨車陳姓老師（44歲）左枕部疼痛，左膝擦傷，陳姓女童（4歲）額頭右臉頰瘀腫，左手背左大腿擦傷，康姓女童（5歲）額頭擦傷瘀腫，鍾姓女童（5歲）右額擦傷，醫治後並無大礙。
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