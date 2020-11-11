快訊

勞保破產的高齡化社會 「下流老人」將更悲慘

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市東民街、和平路口，今天上午7點50分發生娃娃車、小轎車事故，造成娃娃車內1名女老師、3名女幼童輕傷送醫，警方初步調查，小轎車疑闖紅燈肇禍，案由警方進一步處理中。

警方初步調查，一輛小轎車沿頭份市東民路北往南疑闖紅燈，與沿和平路東往西方向行駛娃娃車相撞，轎車車頭嚴重毀損，娃娃車側邊遭撞，轉了90度側翻，當時娃娃車內有司機、隨車老師及3名幼童飽受驚嚇，4人送為恭醫院醫治，事故原因進一步釐清中。

這起車禍造成隨車陳姓老師（44歲）左枕部疼痛，左膝擦傷，陳姓女童（4歲）額頭右臉頰瘀腫，左手背左大腿擦傷，康姓女童（5歲）額頭擦傷瘀腫，鍾姓女童（5歲）右額擦傷，醫治後並無大礙。

苗栗縣頭份市東民街、和平路口今天上午發生娃娃車、小轎車事故，造成娃娃車內1名女老師、3名女幼童輕傷送醫。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市東民街、和平路口今天上午發生娃娃車、小轎車事故，造成娃娃車內1名女老師、3名女幼童輕傷送醫。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市東民街、和平路口今天上午發生娃娃車、小轎車事故，造成娃娃車內1名女老師、3名女幼童輕傷送醫。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市東民街、和平路口今天上午發生娃娃車、小轎車事故，造成娃娃車內1名女老師、3名女幼童輕傷送醫。記者范榮達／翻攝

延伸閱讀

機車撞上起火 轎車「無感」駛離

苗栗安心國旅加碼贈百萬休旅車 第2輛獎落台南遊客

影／中小學客家藝文競賽全國總決賽 21日苗栗登場

苗栗國？韓茂賢引例「苗栗現象」 期待正向改變

相關新聞

女警車禍身亡 同事臉書哀悼「萬分惋惜開朗可愛的她 」

雲林縣北港分局女警黃敏綺前天傍晚下班回家途中，騎機車行經嘉義縣台19線六腳鄉六美國小旁，撞上正要上拖板車許姓司機，往左側...

生日當天500多棵木瓜園全毀 顧癌父青農又氣又心痛

24歲劉姓果農為照顧罹癌父親，回台中東勢種木瓜等果樹，前天生日當天，他接到父親電話通知，趕到果園看，當場楞住，結實纍纍的...

女大生命案吃案風波 嘉義市議員：應建立線上受理平台

馬來西亞籍女大生命案，震撼全國，嘉義市議員李奕德今質詢指出，宜蘭縣警局設立24小時外僑線上受理平台，嘉義市警局也該盡速成...

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

苗栗縣頭份市東民街、和平路口，今天上午7點50分發生娃娃車、小轎車事故，造成娃娃車內1名女老師、3名女幼童輕傷送醫，警方...

影／兩歲童發高燒40度卡車陣 急壞父母警助開道就醫

台中市警三分局警員吳建福7日下午交整時，突遇張姓男子下車求助，張向警方求助，2歲兒子發高燒40度，他與太太開車帶兒子出門...

影／避免警員遭追撞 中警斥百萬首購警報型警示系統

警員在處理交通事故時，曾發生遭追撞受重傷的案例，台中市警局交通大隊為為強化員警執勤、處理交通事故安全，在今年斥資近百萬，...

影／閃燈路口不禮讓 台中2貨車相撞1車翻2人傷

台中市北屯區松竹路、旱溪西路今天清晨5時許，發生一起兩貨車相撞的事故，第五警分局獲報到場調查，由楊姓男子駕駛的貨車載運水...

地下室變電器短路 台南市安南區國小冒濃煙

台南市安南區海東國小司令台下方地下室，今天清晨8點多突然冒出大量濃煙，消防人員獲報，在地下室一間電氣室內發現，是變電器短...

影／14萬飛了！卡車斗突彈起 卡死文化路地下道

嘉義市陳姓司機駕駛貨卡車，昨晚8時行經文化路地下道，疑因車後斗機械故障、突然彈起，車斗剛好撞擊地下道橋墩，卡車卡在地下道...

7旬老婦落水失蹤1天 台南消防員今清晨尋獲

台南市安南區安明路濱海橋下嘉南大圳，昨天清晨疑似有人落水，73歲老太太在家中留字條，疑有意輕生，消防人員獲報後，動員人力...

【鄉野奇譚】夜闖最陰廢棄醫院 網友嚇傻 鄰居淡定…3句破解

靈異探險直播主夜遊廢棄多年的衛福部台北醫院城區分院，竟發現上吊遺體，掀起話題，其實台灣廢棄醫院不多，但在院內「撞屍」卻屢見不鮮，在好奇心驅使下，這類探險活動歷久不衰，似無退潮跡象。

廣角鏡／超車撞民宅

一輛休旅車昨天中午十二點半在苗栗縣公館鄉一一九甲縣道超車，失控撞上路邊民宅牆壁，車頭凹陷當場起火，蔡姓駕駛（四十歲）及時...

熱門新聞

科技大廠工程師6萬薪月加班100小時 過勞心肌梗塞猝死

影／外套捲進機車風扇 女撞上千萬法拉利恐荷包失血

女警車禍身亡 同事臉書哀悼「萬分惋惜開朗可愛的她 」

伴娘和丈夫裸體相擁 新娘崩潰提告獲賠30萬元

市價1500萬法拉利撞機車 一人送醫車禍肇因待查

少女被偷抄報案電話約出性侵尋短身亡 消防員獲判無罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。