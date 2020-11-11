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影／兩歲童發高燒40度卡車陣 急壞父母警助開道就醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警三分局警員吳建福7日下午交整時，突遇張姓男子下車求助，張向警方求助，2歲兒子發高燒40度，他與太太開車帶兒子出門就醫，但遇到車多壅塞，沿途停停走走，因看到警察在路口指揮，「像看到救星」，才趕緊下車向警方求助，警方得知後，隨即請正巧經過的巡邏同仁以警車開道，5分鐘內馳抵醫院，讓男童順利就醫。

第三分局正義派出所巡佐林錫井、警員徐光志在7日下午4時許巡邏時，巡經南區五權南路一帶，見有民眾似乎需要協助，便前往關心，此時在該路口執行交通疏導勤務的警員吳建福，隨即向同事說明有孩童需協助救護。

林等2名員警見男童父母滿臉著急的神情，又見男童臉色異常不適，得知2歲張姓男童發燒高達40度，隨即建議父母將孩童送往最近的醫院，並打開警報器，在前方為男童父母開道，在沿路民眾配合讓道下，不到5分鐘即趕抵醫院急診室。到院後，媽媽急忙將男童抱進急診室就醫，經過醫院診治後，男童狀況恢復穩定，也讓父母鬆了一口氣。

張姓夫妻感激員警協助開道，儘速讓兒子送醫救治，警方也感謝沿途讓道民眾，讓男童能夠及時獲得治療。

警方提醒，民眾如有身體不適等危急情況，可撥打119，救護車上有配備完善的救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障。

台中市張姓男童在7日時發高燒，家長帶他就醫卻卡車陣，警方協助開道助男童就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男童在7日時發高燒，家長帶他就醫卻卡車陣，警方協助開道助男童就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男童在7日時發高燒，家長帶他就醫卻卡車陣，警方協助開道助男童就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男童在7日時發高燒，家長帶他就醫卻卡車陣，警方協助開道助男童就醫。記者陳宏睿／翻攝

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