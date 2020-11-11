影／兩歲童發高燒40度卡車陣 急壞父母警助開道就醫

台中市警三分局警員吳建福7日下午交整時，突遇張姓男子下車求助，張向警方求助，2歲兒子發高燒40度，他與太太開車帶兒子出門就醫，但遇到車多壅塞，沿途停停走走，因看到警察在路口指揮，「像看到救星」，才趕緊下車向警方求助，警方得知後，隨即請正巧經過的巡邏同仁以警車開道，5分鐘內馳抵醫院，讓男童順利就醫。

第三分局正義派出所巡佐林錫井、警員徐光志在7日下午4時許巡邏時，巡經南區五權南路一帶，見有民眾似乎需要協助，便前往關心，此時在該路口執行交通疏導勤務的警員吳建福，隨即向同事說明有孩童需協助救護。

林等2名員警見男童父母滿臉著急的神情，又見男童臉色異常不適，得知2歲張姓男童發燒高達40度，隨即建議父母將孩童送往最近的醫院，並打開警報器，在前方為男童父母開道，在沿路民眾配合讓道下，不到5分鐘即趕抵醫院急診室。到院後，媽媽急忙將男童抱進急診室就醫，經過醫院診治後，男童狀況恢復穩定，也讓父母鬆了一口氣。

張姓夫妻感激員警協助開道，儘速讓兒子送醫救治，警方也感謝沿途讓道民眾，讓男童能夠及時獲得治療。