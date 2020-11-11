影／避免警員遭追撞 中警斥百萬首購警報型警示系統

警員在處理交通事故時，曾發生遭追撞受重傷的案例，台中市警局交通大隊為為強化員警執勤、處理交通事故安全，在今年斥資近百萬，購買42組「警報型警示系統」，目前已發放到各外勤交通分隊在處理交通事故時使用，該系統擺放在交通錐上，被撞倒時，警員身上的警示器就會警示，讓警員有提前的反應時間，增加避險的機會。

台中市警局交通大隊表示，鑑於近年來員警於道路上執行各種勤務，偶有遭後方來車追撞受傷事件，為強化員警執勤安全，今年採購42組「警報型警示系統」讓外勤同仁使用，而該系統也是全台交通分隊中首見添購的設備。

交大說明，該系統可在事故現場後方適當距離，建立「交通管制預警系統」無線智慧防護網，在伸縮交通錐上放置環型警報警示燈，如有車輛撞倒交通錐，警示燈在1秒內就會觸發警報裝置，發出燈光及聲響，配掛在員警肩上的肩燈也會同時發出燈光、震動及聲響警報，提醒員警注意衝撞即時閃避。

另外系統配有簡便型攜行袋，可放置環型警示燈、伸縮式交通錐、手持警報器、警報型肩燈及磁吸式警示燈等設備，設計輕巧便於攜帶，有利於單警服勤或處理事故時使用。