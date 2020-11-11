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地下室變電器短路 台南市安南區國小冒濃煙
台南市安南區海東國小司令台下方地下室，今天清晨8點多突然冒出大量濃煙，消防人員獲報，在地下室一間電氣室內發現，是變電器短路燒熔冒煙造成，以正壓風機進行排煙。
「學校司令台地下室冒煙！」台南市消防局救災救護中心，今天清晨7點零3分接獲校方報案，出動安南消防分隊等4車8人前住搶救。
消防人員到場後，發現地下室濃煙密布，但沒有明顯火源，因地下室面積約為800平方公尺，先派一組人入內，請求再加派一個分隊支援。中心派遣安和分隊及安南中隊前往支援。
安南中隊到場後入內搜索，在司令台地下室一間電氣室，發現一個變電器短路燒熔，協助排煙，並請加派永華分隊攜帶正壓風機支援排煙，無人受傷。
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