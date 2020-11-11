影／閃燈路口不禮讓 台中2貨車相撞1車翻2人傷

台中市北屯區松竹路、旱溪西路今天清晨5時許，發生一起兩貨車相撞的事故，第五警分局獲報到場調查，由楊姓男子駕駛的貨車載運水果，行經案發地點時，為一閃紅、閃黃燈路口，楊沒有依規定先停再開，直接通行，而另輛行駛在交叉路口的劉姓男子貨車，也沒有煞車，兩車在路口撞上，劉車被撞到翻車，二人都受輕傷，警方研判雙方都有肇責，將函送交大事故組研判肇因。

據查，楊姓男子（21歲）今天清晨5時許，駕駛一輛載水果的貨車，行經北屯區松竹路、旱溪路口時，黃當時行駛在旱溪路上，燈號為閃紅燈，而另輛貨車由劉姓男子（56歲）駕駛，沿松竹路行駛，燈號為閃黃燈，楊、劉二人行駛到交叉路口時，一個未依規定停車再開，另一個則是未減速注意有無來車，兩車在路口發生碰撞，劉車被側撞翻車在地，楊車的車頭也被擠壓變形。