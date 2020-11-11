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影／14萬飛了！卡車斗突彈起 卡死文化路地下道
嘉義市陳姓司機駕駛貨卡車，昨晚8時行經文化路地下道，疑因車後斗機械故障、突然彈起，車斗剛好撞擊地下道橋墩，卡車卡在地下道，陳姓司機因突然撞擊受輕傷，還造成圍觀機車追撞、騎士受傷，2人皆送醫，駕駛酒測值為0，事故原因警方調查中。
嘉義市工務處表示，該卡車撞擊橋墩，初判橋墩沒有嚴重受損，但橋面版LED指示燈受損，造成文化地下道無法通行，緊急調派吊車搶修，至今天凌晨才恢復通車，相關受損、搶修費約14萬元，將對肇事者求償。
陳姓駕駛現場表示，駕駛20噸載送柏油鋪設工程車輛，完成博愛陸橋施工後，行經文化路地下道，疑似車輛機械故障，後車斗突然掀起，撞擊上方橋墩，他頭部撞擊撞擊方向盤、滿嘴鮮血直流。
嘉義市政府消防局表示，昨晚8時52分接獲報案，救護人員到場後，發現貨卡車斗翹起、卡在嘉義市文化路地下道橋墩，年約60歲陳姓司機頸椎疼痛、牙齦出血，另一旁機車道，疑因騎士好奇觀看緊急煞車，導致後方25歲洪姓騎士煞車不及追撞受傷，2人都送醫。
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