影／14萬飛了！卡車斗突彈起 卡死文化路地下道

嘉義市陳姓司機駕駛貨卡車，昨晚8時行經文化路地下道，疑因車後斗機械故障、突然彈起，車斗剛好撞擊地下道橋墩，卡車卡在地下道，陳姓司機因突然撞擊受輕傷，還造成圍觀機車追撞、騎士受傷，2人皆送醫，駕駛酒測值為0，事故原因警方調查中。

嘉義市工務處表示，該卡車撞擊橋墩，初判橋墩沒有嚴重受損，但橋面版LED指示燈受損，造成文化地下道無法通行，緊急調派吊車搶修，至今天凌晨才恢復通車，相關受損、搶修費約14萬元，將對肇事者求償。

陳姓駕駛現場表示，駕駛20噸載送柏油鋪設工程車輛，完成博愛陸橋施工後，行經文化路地下道，疑似車輛機械故障，後車斗突然掀起，撞擊上方橋墩，他頭部撞擊撞擊方向盤、滿嘴鮮血直流。