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7旬老婦落水失蹤1天 台南消防員今清晨尋獲
台南市安南區安明路濱海橋下嘉南大圳，昨天清晨疑似有人落水，73歲老太太在家中留字條，疑有意輕生，消防人員獲報後，動員人力搜救，今天清晨6點多，在濱海橋下往西300公尺，發現遺體後協助打撈上岸，家屬確認無誤。
台南市消防局救災救護中心昨天清晨6點58分接獲報案，位於安南區安明與安通路口嘉南大圳疑似有人落水。報案人表示，73歲老太太約凌晨2點多自家中走失，家中留有字條，有想不開的念頭。
中心獲報出動安南、和緯、特小及安南中隊共7車17人前住搶救，安南中隊請求無人機支援搜尋，通知義消空拍機隊派員前往協助，並派出船艇水面搜索直昨天下午4點多未發現她，改為岸際巡邏。
今天清晨再度出動16車、4艇、33人前住搜尋，清晨6點21分在濱南橋橋下往西300公尺，發現遺體，並協助打撈上岸，通知家屬確認無誤。
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