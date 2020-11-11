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台64線追撞事故 黑車故障停內線被白車撞翻
新北市台64線快速公路12.8公里處往八里方向，10日晚上9時許發生追撞翻車事故。警方初步調查，是因為29歲柯姓女子獨自駕駛1輛黑色小轎車，行進間突然覺得車子怪怪的，便直接停靠在內側車道報警求助，下車正要擺放三角錐時，被後方由44歲謝姓女子獨自駕駛的白色轎車追撞，導致白車翻覆於中線車道。
警方趕抵時，白車謝姓女駕駛身上多處擦挫傷，由救護車送往衛福部台北醫院診治，就醫途中意識清楚，暫無生命危險，黑車柯姓女駕駛並未受傷，不需就醫。
這起車禍占用兩線車道，外線僅剩一線車道可供通行，警方於現場指揮疏導，並協助拖吊車排除路況，已於晚間10時30分恢復順暢。至於當時黑色轎車是否完全失去動力？為何直接停在內側快車道？確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清，雙方酒測值皆為0。
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