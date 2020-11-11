台64線追撞事故 黑車故障停內線被白車撞翻

新北市台64線快速公路12.8公里處往八里方向，10日晚上9時許發生追撞翻車事故。警方初步調查，是因為29歲柯姓女子獨自駕駛1輛黑色小轎車，行進間突然覺得車子怪怪的，便直接停靠在內側車道報警求助，下車正要擺放三角錐時，被後方由44歲謝姓女子獨自駕駛的白色轎車追撞，導致白車翻覆於中線車道。

警方趕抵時，白車謝姓女駕駛身上多處擦挫傷，由救護車送往衛福部台北醫院診治，就醫途中意識清楚，暫無生命危險，黑車柯姓女駕駛並未受傷，不需就醫。