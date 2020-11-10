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汽車路口搶快惹禍！年輕騎士被撞人車重摔命危
雲林縣北港鎮華勝路、文仁路口平時車流大，昨天傍路口燈號轉換，自小客車疑因在路口搶快，燈號轉換未減速撞上才剛起步的機車，致機車人車彈飛，高高摔落地，傷勢嚴重，整個事故過程全被監視器拍下，十分驚悚，年輕的紀姓機車騎士目前仍在加護病房尚未脫險。
這起北港市區路口車禍發生時，正值下班時間，華勝路車流多，目擊民眾說，當時自小客車沿著台19線華勝路行駛，行經文仁路口時，機車騎士在燈號變綠燈時，起動要通過路口，沒想到自小客車急駛衝過路口，兩車在路口猛烈撞擊，自小客車雖急踩剎車，但機車騎士已人車彈飛重重摔地，傷勢嚴重。
附近店家說，當時只聽到撞擊巨響，看到機車騎士人車摔地，趕緊報119救人。這起意外的自小客車林姓駕駛才20歲，雙方都沒酒駕，年輕的紀姓男騎士傷重目前仍在加護病房，肇事原因警方處理中。
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