聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市警方聯手19家保全 每晚近300人力護校園安全
台南馬來西亞籍女大生遭擄殺案，喚起各縣市對校園周遭安全的重視，高雄市警局全面盤點轄內學校，並結合19家保全業者，4天前起每晚6點到12點加入校安維護，保全人員不只校園內巡守，也會巡邏周邊死角、僻靜區域，填補警力空隙，也提升見警率。
高市警局指出，針對高雄14間設有夜間進修部的高中職、25個大學校區，預計投入民力19家保全業者共74名保全，加222名警力，目前試行運作1個月。
據了解，此為高雄市長陳其邁指示高市警局邀保全業者一起投入校園安全，高雄保全公會上月底拜會高市警局長劉柏良，公會理事長陳紀孝等12家同業今天接受陳其邁表揚。
高雄保全公會理事長陳紀孝指出，將會增加監視系統功能，包括夜間校園重點區域增加人體移動偵測警報系統；校園周遭範圍增加人員滯留警報，掌握駐足的可疑人士，降低治安風險。
陳紀孝也指，會加強「校園內求救系統」，在校園各處安裝求救對講機，能一鍵通報安全中心或保全公司，保全便可透過即時求救畫面，判斷如何處置，也加強「校園圍牆警報系統」透過監視器影像連動通報保全，確保將不肖分子阻絕在外。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言