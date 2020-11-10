高市警方聯手19家保全 每晚近300人力護校園安全

台南馬來西亞籍女大生遭擄殺案，喚起各縣市對校園周遭安全的重視，高雄市警局全面盤點轄內學校，並結合19家保全業者，4天前起每晚6點到12點加入校安維護，保全人員不只校園內巡守，也會巡邏周邊死角、僻靜區域，填補警力空隙，也提升見警率。

高市警局指出，針對高雄14間設有夜間進修部的高中職、25個大學校區，預計投入民力19家保全業者共74名保全，加222名警力，目前試行運作1個月。

據了解，此為高雄市長陳其邁指示高市警局邀保全業者一起投入校園安全，高雄保全公會上月底拜會高市警局長劉柏良，公會理事長陳紀孝等12家同業今天接受陳其邁表揚。

高雄保全公會理事長陳紀孝指出，將會增加監視系統功能，包括夜間校園重點區域增加人體移動偵測警報系統；校園周遭範圍增加人員滯留警報，掌握駐足的可疑人士，降低治安風險。