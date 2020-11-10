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外套捲進機車風扇 女撞上千萬法拉利恐荷包失血

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子今天下午4時許騎車行經西屯區，她將外套反穿，未料外套衣角捲進車身的散熱風扇內，導致機車失控碰撞到一輛正在停等紅燈的超跑法拉利；據查，該輛法拉利市價1500萬元，賴姓車主稱維修費用可能要90萬，雙方都無酒精濃度，警方已函送交大事故組分析肇因，並由雙方協調和解、賠償事宜。

據查，賴姓男子（35歲）今天下午駕駛新車要價1500萬的法拉利（Ferrari F8 Tributo），行經西屯區市政北二路往河南路方向，正在路口停等紅燈，對向吳姓女子（27歲）騎的機車，突然撞上他的左側車身，造成他車身略微毀損，吳女也因手腳擦挫傷、腰傷送醫治療。

賴姓男子現場透露維修費用可能要90萬元，但面對詢問是否有保險、是否求償時，十分低調。

台中市第六警分局交通分隊到場調查，賴、吳女二人都無酒精濃度，初步調查車禍原因是吳女在騎車時有不當行為，導致衣物捲進機車的散熱風扇才釀禍，仍需待函送台中市交大事故組分析肇因，由雙方及保險公司協調賠償事宜。

台中市西屯區市政北二路、河南路今天下午傳出超跑與機車的交通事故，警方初步調查，肇事原因疑為機車騎士的外套卷進散熱風扇才會釀禍，超跑車身有明顯傷痕。圖／讀者提供
台中市西屯區市政北二路、河南路今天下午傳出超跑與機車的交通事故，警方初步調查，肇事原因疑為機車騎士的外套卷進散熱風扇才會釀禍，超跑車身有明顯傷痕。圖／讀者提供
台中市西屯區市政北二路、河南路今天下午傳出超跑與機車的交通事故，警方初步調查，肇事原因疑為機車騎士的外套卷進散熱風扇才會釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區市政北二路、河南路今天下午傳出超跑與機車的交通事故，警方初步調查，肇事原因疑為機車騎士的外套卷進散熱風扇才會釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區市政北二路、河南路今天下午傳出超跑與機車的交通事故，警方初步調查，肇事原因疑為機車騎士的外套卷進散熱風扇才會釀禍，警方到場時，騎士的外套仍卡在風扇內。圖／讀者提供
台中市西屯區市政北二路、河南路今天下午傳出超跑與機車的交通事故，警方初步調查，肇事原因疑為機車騎士的外套卷進散熱風扇才會釀禍，警方到場時，騎士的外套仍卡在風扇內。圖／讀者提供
台中市西屯區市政北二路、河南路今天下午傳出超跑與機車的交通事故，警方初步調查，肇事原因疑為機車騎士的外套卷進散熱風扇才會釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區市政北二路、河南路今天下午傳出超跑與機車的交通事故，警方初步調查，肇事原因疑為機車騎士的外套卷進散熱風扇才會釀禍。圖／讀者提供

法拉利 台中市 事故

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