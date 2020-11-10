外套捲進機車風扇 女撞上千萬法拉利恐荷包失血

台中市吳姓女子今天下午4時許騎車行經西屯區，她將外套反穿，未料外套衣角捲進車身的散熱風扇內，導致機車失控碰撞到一輛正在停等紅燈的超跑法拉利；據查，該輛法拉利市價1500萬元，賴姓車主稱維修費用可能要90萬，雙方都無酒精濃度，警方已函送交大事故組分析肇因，並由雙方協調和解、賠償事宜。

據查，賴姓男子（35歲）今天下午駕駛新車要價1500萬的法拉利（Ferrari F8 Tributo），行經西屯區市政北二路往河南路方向，正在路口停等紅燈，對向吳姓女子（27歲）騎的機車，突然撞上他的左側車身，造成他車身略微毀損，吳女也因手腳擦挫傷、腰傷送醫治療。

賴姓男子現場透露維修費用可能要90萬元，但面對詢問是否有保險、是否求償時，十分低調。