基隆海巡下士開車精神不濟撞機車 騎士傷重不治

海巡署第2岸巡隊溫姓下士昨天駕駛公務車，行經基隆市中山二路時，疑未注意車前狀況，追撞前方高姓騎士，造成高傷重送醫不治。警方對溫男實施酒測，無酒精反應，非酒駕，偵詢後依過失致死罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市消防局「119」勤務指揮中心昨天上午11點半左右接獲報案，中山二路95號前發生車禍，調派消防人員前往救護。現場有人看到高男無呼吸心跳，幫他做做心肺復甦術（CPR），消防人員到場接手並送醫，仍宣告不治。

據了解，22歲溫男在海巡署服役4年，2年前調任第2岸巡隊派駐安檢所，昨天因巡邏車鈑金受損，開車前往維修廠途中發生車禍。

溫男開車沿中山二路往中山一路方向行駛，行經中山二路95號前疑未注意車前狀況，駕車往右偏向時追撞右高男的機車，高被撞後，機車又撞擊停在路旁的計程車，倒地受傷，送醫不治。