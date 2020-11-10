10米高工地綁鋼筋沒護欄 工人才上班二天疑手滑摔死

臨時工吳姓男子昨天中午在西屯區環中路三段某工地3樓綁鋼筋時，疑手滑不慎跌落到地面，警、消獲報到場時，吳已無生命跡象，送醫急救後不治，檢方今天會同法醫、家屬相驗，初步判斷吳是因頭部重創致死，但檢方仍指示採集檢體，確認吳有無服用其他藥物、或酒精，釐清死因。勞動部中區職安中心調查，包商施工時未設護欄，工人也沒有安全帶，認定業者涉有疏失，將依違反職安法開罰3至30萬元。

據查，吳姓男子（30歲）昨天是他到西屯區環中路三段的工地上班第二天，即傳出墜樓意外，勞動部中區職安中心昨天獲報後前往調查，發現吳在綁鋼筋的地點為該工地三樓處，距離地面約10公尺，雖然該工地有做護欄，但高度低於吳的施工位置，等於吳在施工時，是沒有任何護欄確保安全，另外聘請吳的林姓包商，也未要求吳施工時綁安全帶等防護設備，導致吳疑施工時手滑，不慎跌落地面身亡。

勞動部中區職安中心表示，全案經調查後發現，聘請吳的林姓業者屬於第三包的包商，上面還有原事業單位的營造商與承攬單位的鋼筋業者，將先依法對營造商與鋼筋業者，以違反職安法開罰3至30萬元，另外林涉有刑法過失致死罪，基於刑事罰優於行政罰原則，將待刑事偵辦確定後，再決定是否開罰林，避免一罪二罰。