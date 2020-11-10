快訊

苦澀的和平：亞美尼亞「投降」撤軍…高加索戰爭結束

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

10米高工地綁鋼筋沒護欄 工人才上班二天疑手滑摔死

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

臨時工吳姓男子昨天中午在西屯區環中路三段某工地3樓綁鋼筋時，疑手滑不慎跌落到地面，警、消獲報到場時，吳已無生命跡象，送醫急救後不治，檢方今天會同法醫、家屬相驗，初步判斷吳是因頭部重創致死，但檢方仍指示採集檢體，確認吳有無服用其他藥物、或酒精，釐清死因。勞動部中區職安中心調查，包商施工時未設護欄，工人也沒有安全帶，認定業者涉有疏失，將依違反職安法開罰3至30萬元。

據查，吳姓男子（30歲）昨天是他到西屯區環中路三段的工地上班第二天，即傳出墜樓意外，勞動部中區職安中心昨天獲報後前往調查，發現吳在綁鋼筋的地點為該工地三樓處，距離地面約10公尺，雖然該工地有做護欄，但高度低於吳的施工位置，等於吳在施工時，是沒有任何護欄確保安全，另外聘請吳的林姓包商，也未要求吳施工時綁安全帶等防護設備，導致吳疑施工時手滑，不慎跌落地面身亡。

勞動部中區職安中心表示，全案經調查後發現，聘請吳的林姓業者屬於第三包的包商，上面還有原事業單位的營造商與承攬單位的鋼筋業者，將先依法對營造商與鋼筋業者，以違反職安法開罰3至30萬元，另外林涉有刑法過失致死罪，基於刑事罰優於行政罰原則，將待刑事偵辦確定後，再決定是否開罰林，避免一罪二罰。

台中市第六警分局市政所今天報請檢察官相驗，釐清死因，雖然吳的醫院診斷報告有提到吳的頭部有重創、顱內出血等傷勢，因傷重不治，但檢方為求謹慎，仍指示採集檢體後，確認吳在工作時，是否有服用藥物、酒精，以釐清案情，尚未開出死亡證明書，全案暫依過失致死罪方向偵辦。

台中市吳姓男子昨天在西屯區環中路二段工地綁鋼筋時，疑手滑不慎跌落10公尺至地面，送醫不治，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子昨天在西屯區環中路二段工地綁鋼筋時，疑手滑不慎跌落10公尺至地面，送醫不治，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。記者陳宏睿／翻攝

工時 勞動部

延伸閱讀

台中西屯傳工人墜樓 送醫不治勞檢查有無疏失

影／國道1號疑變換車道不當 轎車失控自撞護欄

工地火災 中市法制局：若影響結構可解約

雲林議員闖工地拍婚紗 不認觸法

相關新聞

鬼滅之刃劇場版遭偷錄轉載 女喊冤個資遭盜用

27歲高姓女子10日凌晨至北市大同區重慶北路派出所報案，指控她的個資遭有心人盜用，嫌犯IG上轉載熱映中的「鬼滅之刃劇場版...

影／休旅車公館沿山道路口撞壁起火 男駕駛逃出右腳骨折

一輛休旅車今天中午在苗栗縣公館鄉119甲縣道（沿山道）、苗25線口，直撞路旁民宅牆壁，車頭嚴重凹陷起火，蔡姓駕駛（40歲...

1111購物節開跑 剁手族小心遭網路詐騙

國內消費市場將進入雙11及一連串周年慶及年末購物旺季活動，KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，往年的購...

10米高工地綁鋼筋沒護欄 工人才上班二天疑手滑摔死

臨時工吳姓男子昨天中午在西屯區環中路三段某工地3樓綁鋼筋時，疑手滑不慎跌落到地面，警、消獲報到場時，吳已無生命跡象，送醫...

就愛這一味？宜蘭30歲怪怪男專偷男移工內褲

宜蘭縣30幾歲的張姓男子，涉嫌在五結鄉二結村一帶行竊，目標鎖定租屋的男性移工內褲，由於被害人均為外籍移工，不熟悉報警流程...

大雅警分局建構校園安全網 增設路燈加強巡邏

為強化維護校園安全機制，台中市警局大雅分局今天舉辦校園安全防制工作座談會，會中決議，公所將會勘討論在校園附近增設路燈，警...

影／台東1隻猴王受困捕獸夾 林管處大武工作站即刻救援

台東南迴公路421公里南興段一處邊坡，今天下午民眾發現一隻台灣獼猴遭捕獸夾夾住，不斷掙扎哀叫，遂通報林管處大武工作站求援...

男子電告妻子喝農藥自殺 警4小時內尋獲送醫救回一命

台南市李姓男子因經濟壓力萌生輕生念頭，4日晚間逕自駕車外出並打電話給柯姓妻子稱已喝農藥自殺，學甲派出所獲報後全體總動員，...

率性駕駛等紅燈時間下車買早餐 被譏「時間管理大師」

高雄市岡山區一位男駕駛利用停等紅綠燈時間差，於岡山區七岔路口快車道下車、穿越車道到對面買早餐，女副駕駛還接替駕駛座，驚險...

牧場電網疑故障 花蓮30隻牛「逛大街」

有網友在臉書社團PO出照片，今天約有30隻牛在花蓮吉安鄉光華工業區「逛大街」，警方獲報後，擔心牛隻影響交通安全，採取包圍...

桃園婦人急赴醫院探視先生半路車拋錨 暖警伸援足感心

桃園市楊梅區陳姓婦人昨天深夜接獲醫院通知，先生在平鎮發生車禍，立即騎電動車趕往卻半途沒電，幸遇上巡邏員警，先協助陳婦前往...

女孩私密片外流飽受抨擊輕生... 竟有網友做這種事

網路社群Dcard最近批露一起讓人難過的故事，一名年輕女孩因私密影片外流，遭人po上色情網路，而上網求助，希望看到影片的...

熱門新聞

北港女警一聲拜拜就回不來！ 機車拋飛對向成廢鐵

影／返家擦撞遭同向2車連續輾過 她竟是北港分局女警

2機車擦撞 女騎士拋對向車道遭輾斃

影／女警下班逢死劫 家屬淚喊「下輩子別當警察」

長榮大學旁路燈亮不到3天？ 工務局：1盞開關跳脫已修復

學務主任疑掐學生脖子撞牆痛毆 校方已暫停其職務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。