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就愛這一味？宜蘭30歲怪怪男專偷男移工內褲

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭縣30幾歲的張姓男子，涉嫌在五結鄉二結村一帶行竊，目標鎖定租屋的男性移工內褲，由於被害人均為外籍移工，不熟悉報警流程，最後由鄰居將畫面放上網路，提醒附近住戶注意，警方今上午網路巡邏時發現貼文，主動介入偵辦，1小時內就逮到張嫌，全案依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

五結鄉二結村一帶近日陸續有越南移工內衣褲遭竊，有移工租屋不到一周，已經遭竊3次，且竊嫌都鎖定男性內褲為主，

熱心鄰居事後將整段過程貼上臉書社團「宜蘭大小事」，發現是一名男子所為，且作案前會觀察四周狀況，見四下無人隨即扯下衣架上衣褲，得手後騎車逃逸。

由於被害人均為越南移工，不熟悉台灣的報案流程，被偷後只能摸摸鼻子，後來警方網路巡邏時，發現熱心鄰居貼文後，主動介入偵辦，根據監視器畫面掌握張嫌行蹤，不到1小時就到張嫌住處，將人帶回派出所說明。

張嫌坦承行竊，至於偷來的內褲，在返家途中沿路丟棄，偷了幾件，什麼顏色都忘了，訊問後，警方依竊盜罪嫌將張嫌函送地檢署偵辦。

張嫌犯案過程都被附近監視器拍下。翻攝自臉書社團「宜蘭大小事」。
張嫌犯案過程都被附近監視器拍下。翻攝自臉書社團「宜蘭大小事」。
張嫌犯案過程都被附近監視器拍下。翻攝自臉書社團「宜蘭大小事」。
張嫌犯案過程都被附近監視器拍下。翻攝自臉書社團「宜蘭大小事」。

移工 竊盜 男性

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