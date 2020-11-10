北港女警意外身亡 換下值班名牌心沈重

雲林縣北港分局女警黃敏綺昨天傍晚下班回家途中不幸車禍身亡，她工作的分局勤務中心，今天換下值班名牌時，同事難掩傷痛，同事說，敏綺行事低調，辦公桌少了她，也好像缺了一角，事發突然也只能為她默哀。

31歲黃敏婍從警11年，其中6年多都在北港分局服務，她曾在外勤跟隨學長執勤，獲得好評，後來調勤務中心，行事低調克盡職守，一位長官說，有人認為她和同事互動不多，其實她巧聰慧，沒想到昨天和往常一樣下班回家，竟會發生如此意外，叫人不捨。

勤務中心黃敏綺的座位今早空著，值勤人員把班表上黃敏綺的名牌換下，心中難掩幾許傷慟「昨天還好好的，怎今天就不見了！」意外也不能讓勤務停頓，勤務中心打開黃敏綺電腦，將勤務轉給代班員警，勤務中心無線電呼叫聲依舊響不停，少個人大家的心像缺個角，但工作始終沒停過。