鬼滅之刃劇場版遭偷錄轉載 女喊冤個資遭盜用

27歲高姓女子10日凌晨至北市大同區重慶北路派出所報案，指控她的個資遭有心人盜用，嫌犯IG上轉載熱映中的「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」，盜錄公開結局，高女提告偽造為書案；稍早劇場版代理商木棉花公司也在臉書公開貼文，強調「決定提告」。

當紅的鬼滅之刃劇場版無限列車篇，10月30日在台上映後，票房已破2.5億元，成為台灣影史日本電影票房冠軍。近期傳出IG出現盜版轉載公開節結局，引發熱議。

盜錄電影結局片段的貼文稱，「哈囉～木棉花公司，你們欺負我最可愛的鍾明軒，所以我在台北看電影的時候 順便錄下來給大家知道結局～報復你們」此IG大頭照是名27歲高姓女子，但高女在臉書喊冤，「我的圖被盜去創IG帳號，還錄鬼滅結局公開貼文」

高女11月10日凌晨至派出所報案，指控自己的名字、照片遭人盜用，創立假IG帳號，提告偽造文書，警局已受理報案，全案將依法函送法辦。另高女也在臉書稱，已聯繫木棉花公司法務，希望順利找到人。

鬼滅的代理商木棉花，稍早也在臉書官網公告「決定提告」。木棉花指出，在台上映至今，仍持續接獲令人遺憾的觸法消息，針對於影城盜錄影像，並冒用他人身份，散布圖像及影片等相關行為已經違法。