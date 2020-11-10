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女警遭2車連續撞爆頭慘死 檢警相驗3人涉過失致死請回

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

雲林縣北港警分局女警黃敏綺昨天下班途中，騎機車行經嘉義縣台19線六腳鄉六美國小旁，撞上正要上拖板車許姓司機，往左側傾倒，短短40秒，遭後方2輛轎車輾過，爆頭慘死，警方傳訊撞到黃女的陳姓及黃姓駕駛，2人供稱，不知道撞到人；中午檢察官顏榮松帶法醫相驗，傳訊涉過失致死3名駕駛後請回，車禍原因送車禍鑑定委員會調查。

檢方說，黃女死因創傷性休克，頭部外傷出血、顱骨骨折、顏面骨骨折、腦組織外露、頸椎與胸椎骨折、胸部雙側多根肋骨骨折、右側血胸、右上肢肱骨骨折、左側骨盆骨折、右下肢股骨骨折。

家屬悲痛要求檢察官查明車禍原因真相。

檢警調查，許姓拖板車駕駛的車子占慢車道，未靠道路邊緣停車，違規停車，警方調路口監視器過濾，查出開轎車輾壓黃女的陳姓及黃姓駕駛，鑑識組採證撞擊車子輪胎跡物證。

75歲黃姓駕駛供稱，當時從北港要開車回家，行經車禍路段，以為車子是壓到鐵片，當時下車查看，以為沒事就將車開走了。警方懷疑黃男說詞，另陳姓駕駛供稱，不知道撞到人，因翁男轎車底有血跡反應，警方請示檢察官，是否將許姓拖板車司機、撞黃女的陳姓及黃姓駕駛依過失致死罪法辦。

檢察官指示先送車禍鑑定委員會調查車禍原因，將涉及過失致死3名駕駛請回，2名撞黃女的駕駛是否涉及肇事逃逸，檢方說，這部分還待車禍鑑定報告完成，以及相關跡物證綜合判斷，釐清責任。

女警黃敏綺機車擦撞許姓司機，機車噴飛到快車道。記者莊祖銘／翻攝
女警黃敏綺機車擦撞許姓司機，機車噴飛到快車道。記者莊祖銘／翻攝
許姓男子駕駛拖板車違規占用慢車道。記者莊祖銘／翻攝
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車禍 骨折 檢察官

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