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1111購物節開跑 剁手族小心遭網路詐騙

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

國內消費市場將進入雙11及一連串周年慶及年末購物旺季活動，KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，往年的購物旺季也是網路詐騙集團的「收割季」，而疫情期間常有企業受駭的綁架軟體，恐也將搭上這波購物熱潮，同時因WFH（在家上班）的辦公場域改變，綁架軟體透過一般的網路購物行為，從家庭蔓延至企業內部，造成公司及消費者「雙綁」的窘境。

謝昀澤指出，往年的購物旺季，同時也是網路詐騙集團的「收割季」，駭客利用消費者線上資訊流，針對廠商、消費者進行各式個資盜取與詐騙，相信今年的雙十一，相關案件仍然會層出不窮。

他表示，一般網購消費者會遭綁架軟體入侵的管道，主要是因為誤上假購物網站，或點選了假交易溝通郵件中的連結，而遭駭客植入木馬程式，隨即電腦中的檔案會全數或部分被綁架軟體加密，並要求交比特幣付贖金，否則將永遠無法開啟檔案。

不過，近期新式綁架軟體，不只會純恐嚇要錢，和一般電商「服務」雷同，還會提供客服電郵、有客戶編號，並進行「早鳥優惠」活動，過期後會提高贖金，鼓勵受駭者早付款、早解密檔案。更有部分綁架軟體，在加密綁架前，還會先竊用受駭電腦的中的所有檔案與消費者相關個資，另行打包上暗網拍賣，將入侵任務「價值」發揮的淋漓盡致。國外也出現在加密綁架後，藉由威脅公開資訊，讓企業遭受主管機關罰款、或影響商譽及訂單的方式，提高獲取贖金的機會。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司副總經理林大馗說明，網購消費者要判斷是否為詐騙或高風險網站，除了觀察網頁上沒有公司地址、客服電話，或售價明顯低於市場行情等「一頁式廣告」詐騙特徵外，還可以再詳細觀察，如購物網站的網址複雜或難以辨識，且沒有合法網站憑證（或使用免費憑證，也可能是高風險網站，消費者遭騙或遭綁的機率大增。

此外，消費者也要做好電腦的基本安全防護，例如安裝合法防毒軟體並定期更新，及時修補電腦漏洞等。林大馗由資安面向分析，建議消費者透過經「行動應用資安聯盟」檢測認證的網購App進行購物，比起傳統逛網行為，因購物而遭入侵的風險，將會多一層保障。

詐騙集團 詐騙 雙11

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