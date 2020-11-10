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大雅警分局建構校園安全網 增設路燈加強巡邏

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

為強化維護校園安全機制，台中市警局大雅分局今天舉辦校園安全防制工作座談會，會中決議，公所將會勘討論在校園附近增設路燈，警方增加巡簽密度，在校園周邊環境偏僻處納入巡邏勤務。

今天的座談會由大雅分局長許明耀主持，大雅及潭子地區25所各級學校、區公所、分局業務單位及各派出所都派員出席，多位高中、國中及國小校長與家長會長全程參加。

台南市發生重大校園安全事件後，大雅分局上周起由分局長率隊主動聯繫拜訪各學校，全面盤點檢視校園、周邊巷道及燈光照明設備，上下學及夜間活動時段與住宿情形，請校方檢視校園周邊易滋事場所，今天在座談會中提出，研擬改善方針，強化學生常走之行進路線安全；與學校取得良好的橫向聯繫，確認聯繫窗口，建立LINE校園聯繫群組，協定通報合作機制，希望學校在發現危安徵候時，可透過最方便方式，通報分局即時配合處置。

座談會中各校代表建言，希望警方加強上、下學及晚自習結束後校園周邊巡邏、違規取締、特殊學校前紅綠燈增設鳥鳴器、消除人行道路樹遮蔽致視線昏暗及易聚集滋事場所之安全隱憂等建議；分局長許明耀在會中要求各派出所長及業務單位，對學校建議事項應全力配合協助外，大雅區區公所當場允諾前往會勘討論增設路燈、修剪路樹。

許明耀也要求員警針對校園周邊死角，上、下學及夜間時段，納入巡邏勤務路線，增加巡簽密度。如所提問題屬其他機關承辦，會函轉協助解決，會議第二個階段，分局分別提供國高中、國小不同層級之校園安全自我檢測表，並逐項說明。

台中市大雅警分局今天找各單位開會，討論建構校園安全網。圖／警方提供
台中市大雅警分局今天找各單位開會，討論建構校園安全網。圖／警方提供
台中市大雅警分局今天找各單位開會，討論建構校園安全網。圖／警方提供
台中市大雅警分局今天找各單位開會，討論建構校園安全網。圖／警方提供

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