影／台東1隻猴王受困捕獸夾 林管處大武工作站即刻救援

台東南迴公路421公里南興段一處邊坡，今天下午民眾發現一隻台灣獼猴遭捕獸夾夾住，不斷掙扎哀叫，遂通報林管處大武工作站求援。林務人員花了1個小時才將獼猴裝袋帶回救治。林務人員說，依體型大小研判是猴王。

這起猴王落難記，發生在今天下午1點多，民眾行經南迴公路421公里南興段一處邊坡時，聽到一隻台灣獼猴不斷哀叫，停下來仔細一看，發現左前肢被捕獸夾夾住，立刻通報林管處大武工作站前來救援。

大武工作站派出5名壯漢職員趕赴現場，大伙爬上路旁邊坡，在灌木叢搜尋約20分鐘後，終於找到受困的獼猴；只見獼猴看到有人靠近時，本能的極力抵抗，工作站人員利用繩子及木棍先將其固定，小心翼翼從後方裝入袋子內，但過程獼猴多次逃脫。

工作人員擔心獼猴會極力掙扎後，造成傷口擴大，甚至斷肢，前方人員故意吸引住獼猴注意，最後後方人員趁其不意，迅速裝入袋子內，成功將獼猴帶回治療。