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影／台東1隻猴王受困捕獸夾 林管處大武工作站即刻救援

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東南迴公路421公里南興段一處邊坡，今天下午民眾發現一隻台灣獼猴遭捕獸夾夾住，不斷掙扎哀叫，遂通報林管處大武工作站求援。林務人員花了1個小時才將獼猴裝袋帶回救治。林務人員說，依體型大小研判是猴王。

這起猴王落難記，發生在今天下午1點多，民眾行經南迴公路421公里南興段一處邊坡時，聽到一隻台灣獼猴不斷哀叫，停下來仔細一看，發現左前肢被捕獸夾夾住，立刻通報林管處大武工作站前來救援。

大武工作站派出5名壯漢職員趕赴現場，大伙爬上路旁邊坡，在灌木叢搜尋約20分鐘後，終於找到受困的獼猴；只見獼猴看到有人靠近時，本能的極力抵抗，工作站人員利用繩子及木棍先將其固定，小心翼翼從後方裝入袋子內，但過程獼猴多次逃脫。

工作人員擔心獼猴會極力掙扎後，造成傷口擴大，甚至斷肢，前方人員故意吸引住獼猴注意，最後後方人員趁其不意，迅速裝入袋子內，成功將獼猴帶回治療。

工作站人員林惠國說，這隻受困獼猴，依體型大小可能是猴王，非常壯碩有力，民眾曾看到附近還有猴群，可能在移動的過程中，不慎觸碰到捕獸夾，而捕到獼猴的捕獸夾，屬於中型獸夾，具有齒狀，但外觀有些鏽蝕，研判放入山區有一段時間。

台東南迴公路421公里南興段一處邊坡，今天下午民眾發現一隻台灣獼猴遭捕獸夾夾住，不斷掙扎哀叫，遂通報林管處大武工作站求援。圖／溫姓民眾提供
台東南迴公路421公里南興段一處邊坡，今天下午民眾發現一隻台灣獼猴遭捕獸夾夾住，不斷掙扎哀叫，遂通報林管處大武工作站求援。圖／溫姓民眾提供

台灣獼猴 南迴公路 台東

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