休旅車疑過彎失控撞民宅起火 駕駛骨折送醫

苗栗縣公館鄉沿山道附近中午傳出休旅車撞民宅事故，一輛休旅車疑車速過快，過彎時失控衝撞民宅外牆後起火，駕駛倉皇逃生，右腳踝骨折送醫。

苗栗縣消防局指出，中午12時30分許接獲通報，公館鄉沿山道蘭亭餐廳旁發生車禍，派遣苗栗、公館分隊人車前往，現場一輛休旅車衝撞民宅外牆，車頭冒煙，駕駛已脫困，右腳踝骨折送往苗栗醫院救治。

附近民眾指出，休旅車從沿山道（縣道119甲線）南往北行駛，疑似與另一輛車在競速，「車速很快」，到了T字路口左轉時，先是傳來車輪摩擦地面的尖銳聲響，接著便「碰」一聲巨響撞上路旁民宅，車輛隨即冒煙起火。

目擊者表示，看見車子冒煙，趕緊拿滅火器幫忙滅火，但眼見火勢漸大，連忙請附近餐廳師傅加入救援，餐廳員工幾乎全數出動，陸續拿出10多支滅火器幫忙撲滅火勢。

另一名目擊婦人說，事故發生後，休旅車駕駛從車上滾了出來，腳踝骨頭都變形，倉皇央求「拜託幫我叫救護車」，她趕緊報警。

警方初步調查，休旅車駕駛為40歲蔡姓男子，疑因車速過快，過彎時失控，先是撞上路旁水泥護欄，接著又撞上民宅牆壁，瞬間冒煙起火燃燒，所幸民眾合力即時滅火救人；詳細肇事原因有待進一步調查釐清。