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男子電告妻子喝農藥自殺 警4小時內尋獲送醫救回一命
台南市李姓男子因經濟壓力萌生輕生念頭，4日晚間逕自駕車外出並打電話給柯姓妻子稱已喝農藥自殺，學甲派出所獲報後全體總動員，調派線上巡邏警力3組人馬在轄區實施地毯式搜尋，同時通報各單位協尋，學甲所警員顏嘉鴻、呂雅芝、實習生鄭詠瑄 ，4小時內學甲區南23線2公里處發現李男、車輛及農藥1瓶，員警立即通報119救護車將李男送醫急救且通知家屬照護。
李男在加護病房與死神搏鬥5天後，終於脫離險境，昨天轉普通病房，家屬對學甲分局員警能秉持同理心積極救助，再三表示感激之意；學甲分局長翁誌宏也前往頒「好警茶」公開表揚，讚許員警執勤落實、聞聲救苦，獲報有人服農藥自殺，立即緊急協尋，成功救回一條寶貴的性命。
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