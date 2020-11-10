率性駕駛等紅燈時間下車買早餐 被譏「時間管理大師」

高雄市岡山區一位男駕駛利用停等紅綠燈時間差，於岡山區七岔路口快車道下車、穿越車道到對面買早餐，女副駕駛還接替駕駛座，驚險畫面被後方汽車行車紀錄器全程拍下，岡山警分局提醒，在快車道臨時停車可依法處新台幣300元以上600元以下罰緩，請民眾勿以身試法。

岡山區七岔路口的紅綠燈因需停等120秒，而有「高雄第二久紅綠燈」稱號，影像中，車輛在停等紅綠燈時，前方駕駛座的男子突然下車，跨越馬路走到對面買早餐，副駕駛座的女子下車接替駕駛座，直到男子回車上兩人才換回來，全程在2分鐘內完成，兩人都上車後正好紅燈轉綠燈。

後方車輛駕駛將影片分享到地方臉書社團後，網友紛紛留言「時間管理大師」、「如果前面的人繳錢太慢怎麼辦」、「這夫妻的默契真叫人佩服」，也有網友質疑「為何不直接讓老婆去買呢？」。

岡山警分局表示，影片中男子駕駛汽車在快車道運用時間差下車買食物行為，符合道路交通管理處罰條例「在快車道臨時停車」，可處新台幣300元以上600元以下罰緩，另外駕駛下車後直接穿越對向車道也符合「不依規定，擅自穿越車道」，可處新臺幣300元罰鍰。