牧場電網疑故障 花蓮30隻牛「逛大街」

有網友在臉書社團PO出照片，今天約有30隻牛在花蓮吉安鄉光華工業區「逛大街」，警方獲報後，擔心牛隻影響交通安全，採取包圍策略，並通知飼主將牛隻驅離主要道路。警方表示，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣300到600元罰鍰，幸好這次沒有影響人車安全。

花東曾發生牛隻亂跑造成死亡車禍，以及橫越鐵軌影響列車安全事故，如今有牛在路上亂竄，讓警方不敢大意。吉安警分局表示，今天上午8時許接獲民眾報案，在光華工業區附近道路有牛隻出現，光華派出所員警獲報後到場，並立即實施交通管制，避免牛隻影響行車安全。

經過詢問，警方很快便聯繫到年約56歲的宋姓飼主，請飼主迅速將現場牛隻帶回，同時告發其疏縱行為。飼主表示，原本牧場有通電的電網，可能昨天下雨突然故障，導致牛群撞斷鐵絲逃走，警方通知後趕緊把牛群趕到鄉間小路，依序帶回牧場。