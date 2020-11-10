桃園婦人急赴醫院探視先生半路車拋錨 暖警伸援足感心

桃園市楊梅區陳姓婦人昨天深夜接獲醫院通知，先生在平鎮發生車禍，立即騎電動車趕往卻半途沒電，幸遇上巡邏員警，先協助陳婦前往醫院，再將電動車推回派出所充電，讓陳婦順利趕赴醫院協助先生醫療事宜。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，陳婦的先生在平鎮區環南路發生車禍被送到醫院，陳婦接獲院方通知，從楊梅埔心住家趕往醫院，出門時未注意電動車的電量，騎到平鎮區延平路時，就因電量不足拋錨。