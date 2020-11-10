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桃園婦人急赴醫院探視先生半路車拋錨 暖警伸援足感心

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市楊梅區陳姓婦人昨天深夜接獲醫院通知，先生在平鎮發生車禍，立即騎電動車趕往卻半途沒電，幸遇上巡邏員警，先協助陳婦前往醫院，再將電動車推回派出所充電，讓陳婦順利趕赴醫院協助先生醫療事宜。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，陳婦的先生在平鎮區環南路發生車禍被送到醫院，陳婦接獲院方通知，從楊梅埔心住家趕往醫院，出門時未注意電動車的電量，騎到平鎮區延平路時，就因電量不足拋錨。

宋屋所巡佐陳聰吉、警員莊才煥巡邏經過，主動上前關心才知道陳婦是要趕往醫院探視先生，巡邏員警先安撫陳婦的情緒，並送她到醫院，還把電動車推回派出所充電。所幸陳婦的先生只是輕微擦傷，經過簡單的包紮就能出院，夫妻倆也特別回到派出所向同仁表達謝意。

員警把婦人的機車推回派出所充電。記者鄭國樑／翻攝
員警把婦人的機車推回派出所充電。記者鄭國樑／翻攝

車禍 夫妻

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