高雄苓洲國小鍋爐爆炸 教育局要求加強檢測保養

高雄市苓雅區苓洲國小廚房鍋爐今天上午發生爆炸，校方替換備用鍋爐煮飯，供餐無虞。由於當時正值學生上課時間，引起公安疑慮。教育局表示，會再要求學校加強檢測保養。

高雄市政府教育局長謝文斌今天向中央社記者表示，平時有要求學校要做好檢測維修，經過苓洲國小鍋爐爆炸事件，會再要求學校加強檢測及定期保養，確保使用安全。

苓洲國小則指出，因為學校還有功率較小的備用鍋爐，事發後已改用備用爐備餐，雖然時間較急迫，不過完全正常供餐，也能提供鄰近學校午餐；目前初判是因馬達故障導致爆炸，廠商已到場維修更換零件等。

另外，事發後也有國小學生家長在群組反映，校內鍋爐爆炸威脅上學的學生，已經對校方表達疑慮。

高雄市政府警察局苓雅分局表示，目前仍待消防局鑑識火調人員調查詳細事故原因，若有涉及人為疏失部分才會依法究責。

高雄市苓雅區苓洲國小廚房今天上午在熱機時，疑因戶外的鍋爐馬達故障傳出爆炸聲，震破廚房玻璃。殘骸甚至噴飛到校外人行道，幸無人員傷亡。

苓洲國小上午說明，爆炸後校方已通知消防局、瓦斯公司到場勘查，並進行校安通報。據消防局鑑識人員研判，可能是鍋爐室鍋爐馬達發生故障。