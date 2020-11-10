女孩私密片外流飽受抨擊輕生... 竟有網友做這種事

網路社群Dcard最近批露一起讓人難過的故事，一名年輕女孩因私密影片外流，遭人po上色情網路，而上網求助，希望看到影片的人幫她刪除，但沒想到卻引來網友霸凌，有人罵她不檢點、有人則下流地要求提供影片，讓女孩無法承受壓力輕生，但沒想到卻是連死了之後，網友都還不放過她，繼續索片，讓人心痛。

台南大學諮商與輔導系助理教授鄭麗芬表示，女性應該學習保護自己，避免拍攝私密，一旦發生不幸，應該尋求安全管道協助，「如果把問題丟到網路上很難預測會有什麼樣的人回應」，可能反而又傷害到自己，而過程中最重要的是親友的陪伴，要讓受害者知道「過錯並非都是你的責任」，堅強面對。

一名國立台灣藝術大學的女學生最近在Dcard「女孩版」上po文，說出這起不幸事件，表示自己不是女孩的朋友或親人，只是在臉書上看到這名女孩的po文，又看到網友的留言，甚至造成女孩的死亡，感到非常心痛，不希望這種不幸一再在網路上發生，才會po文，而且已請女孩的家人將臉書封鎖，不要再讓網友留言。

這名女孩在私密影片被散布後曾報警，並嘗試與色情網站連絡，希望下架影片，但因網站ip設在國外，根本無法處理，而事後還有人用假帳號發截圖給她看上傳影片的流量與截圖，做法相當惡劣。

她在臉書上寫著「你們不會知道我是怎麼度過這兩個禮拜，一個人去報案、要提起勇氣給警方看無碼的截圖，然後還要活在恐懼之中，一天要洗三次澡，因為覺得自己很髒」，「你們最愛說幹話的我回不去了，那個個性開朗的我也消失了」、「我承認我笨，但請你們去譴責散布與恐嚇的人，為什麼要檢討被害人」。

而網友留言五花八門，有人同情她，幫她想辦法，但更多的人是罵她笨，跟她要「無碼影片」，讓她幾乎崩潰，最後選擇輕生。

鄭麗芬表示，不少在網路上會發文攻擊他人的人，在現實生活裡可能自己經常遭到攻擊又無力反擊，才會在網路上洩憤，以為躲在鍵盤後亂說話可以不必負責任，而網路上許多扭曲不正常的風氣，也會助長跟風，一個人亂罵、其他人就跟進，最好的方法就是報警，讓亂罵的人知道不是可以不負責任。

請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )