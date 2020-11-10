冒充醫療用口罩出售牟利 南投檢方起訴負責人

彰化縣富達企業社負責人劉姓男子涉採購非醫療用口罩140萬片，再冒用口罩國家隊的宏瑋醫材公司外盒包裝出售牟利。南投地檢署今天偵結，依偽造文書、違反藥事法等罪起訴劉男。

台灣南投地方檢察署主任檢察官吳錦龍接受媒體聯訪時指出，今年8月有民眾在南投市1間藥局購買醫療用口罩時，發現外盒印製的製造廠商為「宏瑋路材有限公司」，十分可疑，於是向檢調單位報案，檢調循線追查，發現有業者將一般口罩混充成口罩國家隊醫療用口罩賣出牟利。

檢方表示，劉男以1片新台幣4元價格，購買140萬片的一般口罩，再委託印刷業者製作印有不實的衛生福利部許可字號等內容外盒1萬2000個，劉男再將盒裝口罩以1片4.4元賣給藥局洪姓負責人。

藥局洪姓負責人明知劉男將一般口罩混充醫療用口罩，還是幫忙販售，檢警統計，劉男等人售出19萬多片的一般口罩，犯罪所得高達107萬多元。

承辦此案的檢察官認為，劉男違反刑法明知虛偽標記商品而販賣、偽造文書、詐欺取財等罪提起公訴，同時聲請法院沒收劉男犯罪所得226萬元及扣案的口罩3萬9000餘片。

至於洪男部分，檢方處以緩起訴處分，須向公庫支付20萬元。洪男也自動繳回犯罪所得75萬元。