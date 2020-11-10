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影／甜美女警整理宣導6大司機最「母湯」行為
新竹縣警察局為了提升民眾法治觀念及遵守交通規則，統計分析出了今年新竹縣就已經發生1萬7千件交通事故，同時整理出那些自以為車技純熟的「老司機」們最「母湯」的6大行為，還派出交通警察隊上的顏值擔當分隊長曾婉茹，拍影片來提醒駕駛們要避免違規，才能快樂出門、平安回家。
交通隊分隊長曾婉茹在影片當中就指出，6大危險駕駛行為分別是「酒後駕車」、「未繫安全帶」、「左轉燈號未亮即違規左轉」、「轉彎車未禮讓直行車」、「行經路口未減速」及「闖紅燈」，常常在意外發生時造成嚴重後果。
根據新竹縣政府警察局交通警察隊分析，在今年17604件交通事故中，就有42件是死亡車禍，造成車上乘客傷亡的更是超過8443件，而碰撞車損案件也有近萬件；交通隊更指出，上月竹東鎮才發生自小客車駕駛酒駕，卻不慎自撞山壁釀成2死3傷意外。
新竹縣警察局就表示，事故發生原因大多是駕駛人不遵守交通規則或是駕駛不專心所導致，近期竹縣警方也針對轄區10大路口逐一會勘，提報道路交通安全會進行改善，9月1日也已實施事故熱點交通大執法，就是希望能提高民眾守法意識，減少違規行為，降低事故發生。
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