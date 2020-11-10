影／甜美女警整理宣導6大司機最「母湯」行為

新竹縣警察局為了提升民眾法治觀念及遵守交通規則，統計分析出了今年新竹縣就已經發生1萬7千件交通事故，同時整理出那些自以為車技純熟的「老司機」們最「母湯」的6大行為，還派出交通警察隊上的顏值擔當分隊長曾婉茹，拍影片來提醒駕駛們要避免違規，才能快樂出門、平安回家。

交通隊分隊長曾婉茹在影片當中就指出，6大危險駕駛行為分別是「酒後駕車」、「未繫安全帶」、「左轉燈號未亮即違規左轉」、「轉彎車未禮讓直行車」、「行經路口未減速」及「闖紅燈」，常常在意外發生時造成嚴重後果。

根據新竹縣政府警察局交通警察隊分析，在今年17604件交通事故中，就有42件是死亡車禍，造成車上乘客傷亡的更是超過8443件，而碰撞車損案件也有近萬件；交通隊更指出，上月竹東鎮才發生自小客車駕駛酒駕，卻不慎自撞山壁釀成2死3傷意外。