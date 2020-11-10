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2千買平板攏系假！「長城亨通」客服設香港地址是空地

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

雙11購物節即將來臨，網路上出現許多促銷活動，新北市一名低收的單親媽媽想買ipad給孩子玩，看到「長城亨通股份有限公司」網站上的10吋平板電腦只要2千元，還標榜三星4K螢幕、128GB硬碟、索尼2600萬畫素鏡頭並支援5G，不料收貨後根本無法使用。

經查，該公司客服不但設於香港，位於新北市中和的地址也是一片空地。新北市消保官王治宇表示，由於行政及司法有管轄權限制，跨境交易及詐騙難以追查，民眾勿與來路不明賣家交易，以免受騙。

王治宇指出，今年7月至今，全國已有35件長城亨通股份有限公司的申訴案，消費者收到商品發現不能使用且贈品短少，撥打電話請求退貨退款卻無人接聽，傳簡訊也只收到罐頭回覆。經調查發現，該公司並無公司登記，且「新北市中和區健康路129號6樓之1 2」地址有誤，中和只有「建康路」，且對應地點是一片空地，應屬跨境詐騙。

記者實際致電長城亨通公司客服專線，雖意外接通，但客服人員嘴上說著「有什麼可以幫你嗎？」語氣卻彷彿剛睡醒，相當不耐煩；對於公司地址有誤，客服竟還囂張回應「是你走錯了」。

至於消費者收到劣質貨等問題，客服則表示，自己是位於香港的客服，無法轉接負責人，僅要求留下訂單編號，未進一步說明。

新北市法制局長吳宗憲表示，消保法規定通訊交易的消費者得於收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用。網路交易無國界，但行政或司法卻有管轄權的限制，因此網路交易常成為詐騙溫床，若屬跨境交易，向境外賣家申訴更是困難重重。

王治宇建議，網路購物下單前應先搜尋業者評價、有無實體店面及所在位置 ，並察看網址有無異常，是否為一頁式網站，有無依消保法揭露店名、地址、連絡電話並說明7日內退貨的權利，及是否只接受詐騙集團最愛用的「貨到付款」，這些都是避免詐騙及行使退貨權的重要資訊。

他也提醒，如上網購買3C電子商品，應避免購買雜牌貨，否則後續維修及保固將毫無保障，如遇消費糾紛，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

長城亨通公司地址是一片空地。圖／消保官提供
長城亨通公司地址是一片空地。圖／消保官提供
今年7月迄今，全國已有35件關於長城亨通公司的申訴案。圖／消保官提供
今年7月迄今，全國已有35件關於長城亨通公司的申訴案。圖／消保官提供
長城亨通官網所列的平板規格相當高級，但消費者買到後根本無法使用。圖／消保官提供
長城亨通官網所列的平板規格相當高級，但消費者買到後根本無法使用。圖／消保官提供

詐騙集團 長城

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