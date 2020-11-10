花蓮萬里溪水漲 泡湯遊客困沙洲
來自新北市的6名遊客昨天約2名花蓮人，前往花蓮萬榮鄉萬里溪溯溪、泡野溪溫泉，沒想到傍晚要下山時，溪水已漲到胸腹，被困於沙洲。其中1名男子體力較好先渡溪下山求救，消防局萬榮分隊昨晚8點30分獲報摸黑救人，在深夜近11點全員脫困。消防局提醒，近日山區易下雨，民眾到溪邊玩一定要注意安全。
花蓮萬里溪野溪溫泉在萬里溪上游，車輛較難進入，徒步需花費1個半小時左右。消防局第二大隊長王明忠表示，受困遊客共5男3女，昨天下午到萬里溪溯溪泡湯，到傍晚5點多才要下山，但天色很快就變黑。
王明忠說，雖然受困遊客穿防寒衣和救生衣，但一行人走到溪床中央的沙洲後，見水流湍急，沒有繩索之下不敢過溪，且隊中3女都身材嬌小，擔心容易被沖走，山上又沒有手機訊號，只好請其中1名男性趕緊走下山，走了2小時才找家人向萬榮消防分隊報案。
萬榮分隊3名救難人員帶上繩索照明等器材趕往受困地點，約在晚間10點到達受困地點，救難人員從左岸渡過溪水，引導受困人員到右岸上岸，在晚間10點55分回到林田山堤防，全員平安脫困。
王明忠提醒，若民眾到溪邊遊玩，若看到溪水變黃，代表上游可能下大雨，有溪水暴漲疑慮，或是看到許多枯樹枝從上游飄下來，千萬不要逗留趕快離開，避免溪水暴漲發生意外。
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