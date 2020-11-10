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縱火案頻增水情吃緊 桃消特別演練縱火逮人逃生抽水

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市最近發生多起住宅、機車縱火案，加上水情吃緊缺水，桃園市消防局第三大隊選在蘆竹區舉辦一項複合式火災搶救演練，特別模擬圖書分館遭人縱火、救災傷患搶救及演練火災缺水緊急埤塘抽水救災，第三大隊長殷明坤今天上午表示，因應社會出現許多精神疾病者縱火行為，特別演練縱火引導民眾避難逃生、面對缺水協調水利站埤塘抽水救災，讓消防員、民眾熟悉因應防災、逃生作法。

消防局第三大隊因應這次縱火、水情抽水救災演練，消防員、民眾大約150人參與，模擬圖書分館3樓遭人縱火，引發火災，延燒4樓日照中心，造成多人受困待救，消防員第一時間協助日照中心員工使用救助袋滑降逃生、引導民眾避難、圖書館學生疏散，警方配合逮捕縱火犯，並因缺水，演練臨時協調埤塘抽水救災，有別平常救災演練。

殷明坤表示，這次複合式火災搶救演練，針對社會出現許多個人行為縱火，尤其像是圖書館大型公共場所，一旦遭人縱火，為避免民眾、學童災情，演練以災情通報和避難逃生點，引導民眾在濃煙中使用救助袋等逃生、避難方式，因應缺水，該大隊備妥戰備及工業水井、埤塘清冊，一旦災情缺水，立即協調水利站開閘抽水救災，做好防災準備。

桃園市消防局第3大隊演練縱火火災救災及水情吃緊埤塘抽水救災，警方配合逮捕縱火犯（見圖），協助民眾避難逃生，演練逼真。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局第3大隊演練縱火火災救災及水情吃緊埤塘抽水救災，警方配合逮捕縱火犯（見圖），協助民眾避難逃生，演練逼真。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局第3大隊演練縱火火災救災及水情吃緊埤塘抽水救災（見圖），協助民眾避難逃生，演練逼真。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局第3大隊演練縱火火災救災及水情吃緊埤塘抽水救災（見圖），協助民眾避難逃生，演練逼真。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局第3大隊演練縱火火災救災及水情吃緊埤塘抽水救災，協助民眾利用救助袋滑降（見圖）避難逃生，演練逼真。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局第3大隊演練縱火火災救災及水情吃緊埤塘抽水救災，協助民眾利用救助袋滑降（見圖）避難逃生，演練逼真。記者曾增勳／攝影

縱火 火災 消防員

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