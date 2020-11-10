縱火案頻增水情吃緊 桃消特別演練縱火逮人逃生抽水

桃園市最近發生多起住宅、機車縱火案，加上水情吃緊缺水，桃園市消防局第三大隊選在蘆竹區舉辦一項複合式火災搶救演練，特別模擬圖書分館遭人縱火、救災傷患搶救及演練火災缺水緊急埤塘抽水救災，第三大隊長殷明坤今天上午表示，因應社會出現許多精神疾病者縱火行為，特別演練縱火引導民眾避難逃生、面對缺水協調水利站埤塘抽水救災，讓消防員、民眾熟悉因應防災、逃生作法。

消防局第三大隊因應這次縱火、水情抽水救災演練，消防員、民眾大約150人參與，模擬圖書分館3樓遭人縱火，引發火災，延燒4樓日照中心，造成多人受困待救，消防員第一時間協助日照中心員工使用救助袋滑降逃生、引導民眾避難、圖書館學生疏散，警方配合逮捕縱火犯，並因缺水，演練臨時協調埤塘抽水救災，有別平常救災演練。