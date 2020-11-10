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男闖中橫便道跳崖失蹤5天 救難人員溪床找到安全帽
邱姓男上周騎機車闖中橫公路便道管制站後，疑似跳下100公尺深邊坡，失蹤已5天，警方和救難人員昨天下午在大甲溪對岸，距離隧道正下方溪床約20公尺處，找到疑似騎士的安全帽，經家屬指認，廠牌、形式相同，是否為騎士所有，仍有待釐清。
新竹37歲邱姓男子6日晚上騎車，從梨山往谷關方向騎，硬闖中橫公路便道管制站，撞傷二人後，疑似跳下100公尺深的邊坡後失蹤，警方和消防隊員與民間救難人員連日在山區持續搜索，並出動空拍機搜尋，也請救難人員帶搜救犬下溪谷協尋未果。
邱男的父母從新竹趕抵現場焦急等候，他們說不知兒子為何從梨山騎到谷關，還闖中橫公路便道；警方表示，現已立冬，山區氣溫下降變濕冷，需盡速找到失蹤的邱男，避免他失溫。
和平警分局表示，今天上午，谷關派出所員警2人、義消3人操作空拍機1台、台中市都會救難協會4人在中橫便道沿線持續搜尋。
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