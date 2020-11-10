影／3歹徒暗夜持棒砸車丟雞蛋 台中警鎖定對象追緝

台中市南區崇倫北街在5日凌晨4時許，傳出有3名歹徒持球棒砸車，並丟擲雞蛋到住家門前，警方獲報後已鎖定特定對象查緝，被害人昨天到臉書社團爆料，稱未與人結怨、也沒有財物糾紛，被砸車、丟雞蛋也是丈二金剛，呼籲「如果是你家小孩，請帶去自首」，台中市第三警分局偵查隊表示，全案積極查緝中，作案動機尚待釐清。

台中市第三警分局勤工所接獲報案，康姓男子停放在南區崇倫北街的賓士車，遭三名頭戴安全帽、戴口罩、身穿外套的歹徒持球棒毀損車窗玻璃，歹徒還丟擲雞蛋到賓士車旁的商店門口，據查，該商店是一家和牛專賣店，歹徒事後騎乘兩輛遮掩機車的車牌逃逸。

被害人昨天透過臉書社團「爆料公社」張貼歹徒犯案的影片，並強調未與人有糾紛，也無欠錢，不知歹徒為何作案，另外被害人也指出，歹徒在凌晨4時許的時候作案，當時社區巡守隊才剛巡邏經過，顯見有所計畫與準備，呼籲若有網友認識三名歹徒，請三人向警方自首。