記錯停車位置以為被偷急報案 警員在150公尺外找到機車
基隆市張姓老翁騎機車到樂利三街女兒住處聊天，下樓要回家時發現機車不見了報案，員警陪他在雨中回憶停車過程，他才發現記錯位置，在150公尺外找到機車，安心騎回家。
基隆市警四分局今早表示，張姓老翁8日晚上9點多神情慌張地走進安樂派出所報案，指他把機車停在樂利三街土地公廟附近，然後去女兒家中聊天，等到要回家時卻找不到機車，急忙走到派出所報案。
安樂所警員黃正雄與實務訓練警員葉子聞了解狀沿後，先勸說張男平復情緒，等稍微冷靜後再回想探訪女兒過程，並冒雨與老翁前往樂利三街查看，與老翁沿樂利三街尋找，果然在距土地公廟約150公尺處，找到他的機車。
老翁因為記錯機車停放位置，以為遭竊焦急不已；報案後由員警陪同協助找尋，很快的找回機車開心不已，心情如洗三溫暖。
警四分局建議民眾停好車輛或機車後，離開前可用手機拍下停放位置。如果非熟悉地點，最好連附近特殊背景及門牌、路牌一起拍下來，也可利用手機地圖軟體紀錄停車位置，避免因為忘記停放位置，一時之間找不到愛車受驚嚇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言