記錯停車位置以為被偷急報案 警員在150公尺外找到機車

基隆市張姓老翁騎機車到樂利三街女兒住處聊天，下樓要回家時發現機車不見了報案，員警陪他在雨中回憶停車過程，他才發現記錯位置，在150公尺外找到機車，安心騎回家。

基隆市警四分局今早表示，張姓老翁8日晚上9點多神情慌張地走進安樂派出所報案，指他把機車停在樂利三街土地公廟附近，然後去女兒家中聊天，等到要回家時卻找不到機車，急忙走到派出所報案。

安樂所警員黃正雄與實務訓練警員葉子聞了解狀沿後，先勸說張男平復情緒，等稍微冷靜後再回想探訪女兒過程，並冒雨與老翁前往樂利三街查看，與老翁沿樂利三街尋找，果然在距土地公廟約150公尺處，找到他的機車。

老翁因為記錯機車停放位置，以為遭竊焦急不已；報案後由員警陪同協助找尋，很快的找回機車開心不已，心情如洗三溫暖。