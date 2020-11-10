高雄一國小廚房鍋爐氣爆 碎玻璃殘物四濺噴飛人行道

今天早上7點20分，高雄市一所國小供應學校午餐的廚房鍋爐間發出巨大爆炸聲，碎玻璃、排煙管破殘骸噴飛，四濺在一牆之隔的人行道上，警消趕抵馳援。當時剛好是學生上學時間，還好剛好沒人車經過，巨大的爆炸聲還是讓師生和民眾嚇了一大跳。校方初步研判是鍋爐系統裡的馬達機械故障。

警消趕抵現場發現並未火煙，趕緊關閉瓦斯開關，交由現場員工處理。校方表示，初步研判是鍋爐系統裡的馬達機械故障，與電力、瓦斯無關。

學校表示，鍋爐是在獨立的鍋爐間，與教學、行政大樓分開，所以對學校作業沒有影響。但因為隔著一道圍牆便是四維路的人行道，破碎的玻璃碎片有飛濺出，遮光罩破裂，排煙管扭曲變形掉落，還好當時無人經過，沒有人因此受傷。