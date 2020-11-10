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影／畫面曝光！機車撞後火燒車 肇事汽車停幾秒就落跑
52歲莊姓男子今晨5時許騎車行經台北市中華路、成都路口，因閃避不及，直接撞上對向車道一輛正要左轉的銀色汽車，莊男連人帶車倒地，導致莊左手、左胸骨折，機車也起火燃燒，但肇事汽車駕駛卻未停車查看，反而直接駛離現場，警方目前正循線通知肇逃駕駛到案當中。
警方調查，莊男今晨5時許，騎乘機車沿著中華路北往南方向行駛，行經中華路、成都路口時，一輛銀色汽車正好從對向車道準備左轉成都路，莊男因一時閃避不及，直接撞上汽車右側車體，連人帶車倒地向前滑行。
雙方發生擦撞後，莊男因車禍倒地，導致左手、左胸肋骨骨折受傷，其所乘機車也隨即起火燃燒；未料肇事銀色汽車遭撞後，只停在一旁幾秒鐘，馬上就朝成都路東往西方向離開。
台北市消防局接獲民眾報案後，立刻派出消防車、救護車到場，將起火的機車火勢撲滅，並將莊男送往和平醫院救治，經治療後確認莊男無生命危險。
警方表示，事故原因初判為銀色汽車駕駛未依號誌指示左轉彎，目前雖駕駛身分未明，但已掌握肇事汽車車籍資料，正循線追查駕駛人到案，以釐清事故確切原因。
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