台南市安南區今天清晨疑有人落水 消防人員持續搜救

台南市安南區安明路和安通路口嘉南大圳，今天清晨疑似有人落水，73歲老太太在家中留字條，疑有意輕生，消防人員獲報後，動員大批人力，持續搜救逾3個小時，還沒有她的下落。

台南市消防局救災救護中心今天清晨6點58分接獲報案，位於安南區安明與安通路口（嘉南大圳）疑似有人落水。報案人表示，73歲老太太約凌晨2點多自家中走失，有想不開的念頭，現場有一輛機車家中留有字條。

中心獲報出動安南、和緯、特小及安南中隊共7車17人前住搶救，消防人員與現場家屬了解狀況，據家屬表示約淩晨3點失蹤，安南中隊請求無人機支援搜尋，通知義消空拍機隊派員前往協助，並派出船艇水面搜索。

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