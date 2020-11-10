7遊客受困花蓮萬里溪沙洲 驚險一夜被救脫困
花蓮萬榮鄉萬里溪昨天晚間7人受困沙洲，警消獲報出動救難人員和器材協助撤離，終於在一小時後全部脫困，結束驚險一夜。
來自新北市的遊客6人到花蓮玩，並和2名花蓮友人相約到萬榮鄉萬里溪溯溪泡野溪溫泉，返程時受困沙洲。由於山區手機沒有訊號，無法對外聯絡，其中一名男子先行渡溪報案，徒步走了2個小時才能報案。
消防局獲報後，摸黑前往救人，救難人員攜帶繩索、照明等器材趕往現場，救難人員渡過湍急溪水，讓受困者著穿防寒救生衣並協助渡溪，約晚間11時許全數安全上岸，無人員傷亡。
花蓮縣消防局二大隊隊長王明忠提醒，入山區遊憩應掌握時間，尤其冬天天黑得早需注意，且發現溪流轉黃色可能上游已有大雨，千萬要小心。
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