北巿汽機車擦撞釀火燒車 騎士骨折送醫、汽車駕駛肇逃

北巿西門町商圈旁今晨發生一起車禍肇逃事件，莊姓機車騎士行經台北市中華路、成都路口時，不慎擦撞一輛汽車，導致其莊人車倒地，機車瞬間起火，但另輛汽車卻未停車查看，反而直接駛離現場，警消獲報後到場撲滅火勢、將受傷的莊男送醫治療，警方後續已介入調查，正循線將汽車車主通知到案當中。

據悉，52歲莊姓男子今天清晨5時許騎乘機車，沿中華路北往南方向行駛，行經中華、成都路口時，遭遇對向車道一輛正要左轉的汽車，莊男一時閃避不及，當場撞上汽車右側車身，導致莊男連人帶車倒地滑行，機車瞬間起火燃燒，莊男左手、左肋骨也骨折受傷，幸無生命危險。

未料，肇事汽車駕駛事發後並未停車查看，反而直接駕車離開現場，徒留受傷的莊男在原處等待幫助。