大埔美工業區野狗成群逛大街 亂竄追車咬人
嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人，讓居民及園區上班工作人員擔心受怕，害怕被攻擊咬傷。
「哇! 流浪狗成群，真可怕！」徐姓居民拍下成群野狗在園區，逛大街的照片向媒體投訴說，近10隻野狗成群結隊橫行，沒人管理，希望有關單位解決，以免發生意外。
野狗成群壯大，會朝落單民眾狂吠、追趕，造成很大威脅，有人曾被狗追過，一整群追上來很可怕，不小心就可能會被咬傷，甚至緊張跌倒，成群野狗逛大 街，還容易造成交通事故。
嘉義縣家畜疾病防治所動保人員調查，大埔美工業區二期，成群野狗集中的位置在第一公園、第三公園、七路底、嘉楠、康妮，其餘都是零星幾隻，會群聚主因是狗兒發情期，公狗群追母狗，還有部分民眾拿廚餘或食物餵食。
防治所說，野狗成群出現大多在傍晚及晚上，將派動保人員精準捕捉絕育處置，避免傷人或造成交通事故，呼籲民眾勿餵食流浪狗。流浪狗零撲殺政策上路，嘉縣流浪動物收容所飽合，新的動物保護教育園區還在施工，因此，採取精準捕捉及絕育措施，鼓勵認養，減少流浪狗數量。
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