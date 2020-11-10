快訊

近代中國的內爆與崛起：戰火中國...誰的歷史？

大埔美工業區野狗成群逛大街 亂竄追車咬人

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人，讓居民及園區上班工作人員擔心受怕，害怕被攻擊咬傷。

「哇! 流浪狗成群，真可怕！」徐姓居民拍下成群野狗在園區，逛大街的照片向媒體投訴說，近10隻野狗成群結隊橫行，沒人管理，希望有關單位解決，以免發生意外。

野狗成群壯大，會朝落單民眾狂吠、追趕，造成很大威脅，有人曾被狗追過，一整群追上來很可怕，不小心就可能會被咬傷，甚至緊張跌倒，成群野狗逛大 街，還容易造成交通事故

嘉義縣家畜疾病防治所動保人員調查，大埔美工業區二期，成群野狗集中的位置在第一公園、第三公園、七路底、嘉楠、康妮，其餘都是零星幾隻，會群聚主因是狗兒發情期，公狗群追母狗，還有部分民眾拿廚餘或食物餵食。

防治所說，野狗成群出現大多在傍晚及晚上，將派動保人員精準捕捉絕育處置，避免傷人或造成交通事故，呼籲民眾勿餵食流浪狗。流浪狗零撲殺政策上路，嘉縣流浪動物收容所飽合，新的動物保護教育園區還在施工，因此，採取精準捕捉及絕育措施，鼓勵認養，減少流浪狗數量。

嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人。圖／讀者提供
嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人。圖／讀者提供
嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人。圖／讀者提供
嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人。圖／讀者提供
嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人。圖／讀者提供
嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人。圖／讀者提供

流浪狗 大埔 事故

延伸閱讀

台灣民俗村可能變工業區 北斗奠安宮古廟要回家

全國工業區都沒公托？ 新北：新北產業園區有1家

台南7年絕育1.8萬隻流浪狗 回置「浪浪」協助巡守山林

中市工業用地 每坪30萬還在漲

相關新聞

前里長引路 大範圍偷埋廢棄物

不法集團涉嫌將廢溶劑等廢棄物掩埋在台南、高雄及屏東等十多處郊區，檢警今年八月逮捕主嫌高姓男子等十一人後，查出高雄市旗山區...

直播主探廢棄醫院 發現吊屍

台北醫院城區分院廢棄多年，本月七日有直播主進入探險，在Ｘ光室驚見一具吊屍，僅剩上半身，明顯風乾死亡多時。警方根據現場遺留...

陸船越界擾我離岸風電工程 艦隊分署派艦「頂浪」驅離

大陸漁船越界捕魚，非法集結侵入苗栗外海的海能風電風場海域，海能風電人員日前通報有陸船越界干擾離岸風電作業。艦隊分署今天表...

北港女警一聲拜拜就回不來！ 機車拋飛對向成廢鐵

雲林縣北港分局女警員黃敏綺今天下午下班回家途中，騎機車在嘉義縣六腳鄉，擦撞拖板車司機後倒地，遭後方連兩汽車連續輾過死亡，...

大埔美工業區野狗成群逛大街 亂竄追車咬人

嘉義縣大林鎮與梅山鄉交界的大埔美工業區二期，最近傍晚出現成群野狗，當地徐姓居民發現近10隻野狗逛大街，還亂竄、追車咬人，...

他為狼犬出氣殺傷飼主 狼犬未感恩狂吠來護主

經營木材工廠的廖男、黃女夫婦飼養狼犬，今年2月間廖男在工廠大聲責罵狼犬，引起罹患思覺失調症的阿峰（化名）不滿，拿菜刀砍傷...

4道鎖護不住9千萬 最扯竊案…敗在人性

1999年9月7日中午，一輛載了9千多萬元的運鈔車在台北縣五股鄉遭竊；警方調查發現，保全人員一連串的便宜行事，把本應固若金湯的運鈔車變得跟一般廂型車無異，讓保全公司老闆大感訝異與顏面無光。

高職男游泳課溺水 葉克膜搶救

高雄一所高職高二男生昨天上游泳課進行50公尺測驗，在終點前約1公尺處突然無反應、沉下水，在旁的救生員、體育老師和同學趕緊...

影／女警下班逢死劫 家屬淚喊「下輩子別當警察」

雲林縣北港警分局女警黃敏綺今天下班途中，騎車行經嘉義縣六腳鄉六斗村六美國小旁，撞上正要上拖板車的33歲許姓男司機，隨即往...

宜蘭國三女學生墜樓身亡 身體卡變電箱夾縫扭曲變形

宜蘭一名15歲國三女學生，今天到校上完第一堂課後就不見人影，直到中午用餐時遍尋不到人，校方擔心其安危通報尋找，下午2點多...

影／返家擦撞遭同向2車連續輾過 她竟是北港分局女警

雲林縣北港分局黃姓女警，今天下午5時許騎機車返家途中，行經嘉義縣六腳鄉六斗村六美國小前，疑撞到許男後摔倒地，黃女被後方連...

女學生墜樓送醫不治 台大將加強校安和意外防範

台灣大學校園今天傳出墜樓意外，年約20歲的女學生送醫不治。台大對此表示，校方已在第一時間緊急處理來降低衝突，也將持續加強...

熱門新聞

台大女生今中午墜樓 搶救1小時仍不治身亡

女兒被男友拍裸照父氣炸 全家出動加倍奉還

丟垃圾闖紅燈逃跑被輾斃 律師：駕駛無過失應會不起訴

北港女警一聲拜拜就回不來！ 機車拋飛對向成廢鐵

驚嚇破表！直播主凌晨廢棄醫院探險 撞見上吊風乾屍

影／返家擦撞遭同向2車連續輾過 她竟是北港分局女警

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。