他為狼犬出氣殺傷飼主 狼犬未感恩狂吠來護主

經營木材工廠的廖男、黃女夫婦飼養狼犬，今年2月間廖男在工廠大聲責罵狼犬，引起罹患思覺失調症的阿峰（化名）不滿，拿菜刀砍傷廖的右臂及左前額，黃女放出狼犬嚇阻阿峰，阿峰見狀返回住家，台中地院以阿峰罹精神疾病辨識能力降低，予以減刑，依殺人未遂等罪將他判刑3年6月，並應於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

判決書指出，阿峰罹有思覺失調症精神疾病，辨識能力顯著減低，與廖男黃女夫婦是鄰居關係，阿峰於2月15日因認為廖在木材工廠大聲罵狗，與廖發生口角爭執，故對廖心生不滿，萌生殺害廖的動機。

2月19日下午，阿峰手持自家廚房菜刀，見木材工廠大門未關，未經廖的同意，擅自步入工廠內，走向正在鋸木材的廖，先以台語「你在衝三小」等語辱罵廖，持菜刀砍廖，廖舉起右手抵擋，遭廖砍及右前臂，廖即問「你現在要做什麼」，阿峰再持刀砍傷廖的左前額。

黃女見狀持木棍趨近阿峰背後揮打，阿峰隨即轉頭以台語「你打我三小」等語辱罵黃女，並持菜刀朝黃女揮舞，廖男則趁隙逃至附近其子的工作室呼叫報警及救護車。

黃並放出家中狼犬嚇阻阿峰，阿峰遂先返回住家，其後廖男、黃女至工廠外查看阿峰動態，阿峰又持菜刀追殺，廖及黃女夫婦，2人立即逃至鄰居工廠內躲藏，經警方及救護車到場，警逮獲阿峰，並將受傷的廖男送醫急救。

阿峰坦承砍廖男的手及頭，並持菜刀朝向黃女，但否認殺人、恐嚇危害安全、侵入他人建築物犯行，辯稱「廖男以前就殺我很多次，那個女的也有參與，他們是要整死我，謀財害命，我才會突然拿菜刀，我是在執行法令、法條、法規」。

告訴人黃女證稱「他砍我先生時，我拿棍子敲了他一下，他就回頭，他拿菜刀一直說你三小你為何拿棍子打我，他拿刀亂揮，但我跟他距離有點遠，我想說放狗來保護自己，他一看到我要放狗，他就走去他家了」。