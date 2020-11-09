陸船越界擾我離岸風電工程 艦隊分署派艦「頂浪」驅離

大陸漁船越界捕魚，非法集結侵入苗栗外海的海能風電風場海域，海能風電人員日前通報有陸船越界干擾離岸風電作業。艦隊分署今天表示，當日除海巡中部分署派遣100噸艇趕赴現場驅離外，因應惡劣海象，還加派一千噸級的巡護七號趕赴支援，直到越界陸船全數向外駛離。

艦隊分署表示，東北季風期間將加強監控越界陸船動態，結合艦隊分署大型艦船及海巡隊巡防艇能量，執行擴大掃蕩或強制驅離任務，確保工作船不受干擾，維護海洋資源永續發展。

艦隊分署表示，此案是上緯公司於上（10）月31日以118專線電話報案：「苗栗外海距岸4至10公里風電海域有陸船越界」。中部分署當時已以近岸雷達鎖控2艘越界陸船，並立即通報台中海巡隊調派線上巡防艇前往查處。

但艦隊分署也説，當時受颱風外圍環流及東北季風影響，中部海域海象惡劣，風力7至8、最大陣風10級以上，台中海巡隊10031艇於當（31）日 10時8分在後龍海域驅離1艘「閩晉漁」漁船後，11時30分因有航安顧慮，報准返港待命。