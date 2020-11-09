影／女警下班逢死劫 家屬淚喊「下輩子別當警察」

雲林縣北港警分局女警黃敏綺今天下班途中，騎車行經嘉義縣六腳鄉六斗村六美國小旁，撞上正要上拖板車的33歲許姓男司機，隨即往左側傾倒，遭後方兩台汽車輾過，黃女當場頭部破裂身亡，家屬到場泣不成聲，高喊「女兒呀，下輩子不要再當警察了」，警方依過失致死罪嫌調查許男等人中。

警方指出，許姓男子的拖板車占用慢車道，未靠道路邊緣停車，屬於違規停車，許被擦撞後左小腿骨折，送醫治療，後方輾過的汽車分別為白、紅兩車，目前正警詢兩名駕駛，死者、肇事駕駛等人皆無酒駕。

警方表示，黃女家住六美所旁邊，身上並無穿著制服，研判應該下班後要回家，北港分局高層獲報後，立即趕往現場慰問家屬，目前黃姓女警屍體已經由殯葬業者協助載送，肇事責任還有待警方釐清。

黃員是警專26期畢業，已服務6年多，今天下午約5點半下班，離去前遇到同事都還笑著和大家揮手說「拜拜！再見！」，沒想到才過約10分鐘就傳來惡耗，大家都難以相信，分局多位曾與黃共事的警員都難掩傷痛，北港分局長顏偉丞也指示全力協助家屬善後。