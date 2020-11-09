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一聲「再見」成永別！女警下班擦撞遭2車輾過死亡 同事難以相信

影／女警下班逢死劫 家屬淚喊「下輩子別當警察」

聯合報 / 記者莊祖銘卜敏正蔡維斌／連線即時報導

雲林縣北港警分局女警黃敏綺今天下班途中，騎車行經嘉義縣六腳鄉六斗村六美國小旁，撞上正要上拖板車的33歲許姓男司機，隨即往左側傾倒，遭後方兩台汽車輾過，黃女當場頭部破裂身亡，家屬到場泣不成聲，高喊「女兒呀，下輩子不要再當警察了」，警方依過失致死罪嫌調查許男等人中。

警方指出，許姓男子的拖板車占用慢車道，未靠道路邊緣停車，屬於違規停車，許被擦撞後左小腿骨折，送醫治療，後方輾過的汽車分別為白、紅兩車，目前正警詢兩名駕駛，死者、肇事駕駛等人皆無酒駕。

警方表示，黃女家住六美所旁邊，身上並無穿著制服，研判應該下班後要回家，北港分局高層獲報後，立即趕往現場慰問家屬，目前黃姓女警屍體已經由殯葬業者協助載送，肇事責任還有待警方釐清。

黃員是警專26期畢業，已服務6年多，今天下午約5點半下班，離去前遇到同事都還笑著和大家揮手說「拜拜！再見！」，沒想到才過約10分鐘就傳來惡耗，大家都難以相信，分局多位曾與黃共事的警員都難掩傷痛，北港分局長顏偉丞也指示全力協助家屬善後。

北港分局指出，黃員畢業後就分發到北港分局北港派出所服務3年後調任台北，約3年前再請調回北港分局，在勤務指揮中心任職，黃活潑靈巧，平時對同事和長官都很有禮貌，也很聰明，同事遇到什麼難題總會找她幫忙。

黃姓女警摔落快車道，遭後方車輛輾壓。記者莊祖銘／翻攝
黃姓女警摔落快車道，遭後方車輛輾壓。記者莊祖銘／翻攝
許姓男子駕駛的拖板車違規占用慢車道。記者莊祖銘／翻攝
許姓男子駕駛的拖板車違規占用慢車道。記者莊祖銘／翻攝
女警黃敏綺機車擦撞許男，機車噴飛到快車道。記者莊祖銘／翻攝
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北港 警察

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