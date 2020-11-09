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北港女警一聲拜拜就回不來！ 機車拋飛對向成廢鐵

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林北港分局女警黃敏綺下班回家途中發生車禍死亡，警方調查事故原因中。記者蔡維斌／翻攝
雲林北港分局女警黃敏綺下班回家途中發生車禍死亡，警方調查事故原因中。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港分局女警員黃敏綺今天下午下班回家途中，騎機車在嘉義縣六腳鄉，擦撞拖板車司機後倒地，遭後方連兩汽車連續輾過死亡，黃員是警專26期畢業，已服務6年多，個性靈巧可愛的她，很受同事喜愛，忽傳惡耗分局上下震驚，有同事說，她走出分局還高興地向大家說「拜拜」，沒想到竟此永別。

台19線嘉義縣六腳鄉六斗村靠近六美國小南側，今晚發生一死一傷車禍，警方趕往處理，查出死者身分是服務於北港分局的女警黃敏綺，由於她家就住在六腳派出所後側，有員警很快就認出她是同事，趕緊通報北港分局。

31歲未婚的黃敏綺是一線三員警，畢業後就分發到北港分局北港派出所服務約3年後調任台北，約3年前再請調回北港分局，在勤務指揮中心任職，據分局同事說，黃活潑靈巧，平時對同事和長官都很有禮貌，也很聰明，同事遇到什麼難題總會找她幫忙。

「太意外了！」黃敏綺今天下午約5點半下班，離去前遇到同事都還笑著和大家揮手說「拜拜！再見！」沒想到才過約十分鐘就傳來惡耗，大家都難以相信，分局多位曾與黃共事的警員都難掩傷痛。新到任的北港分局長顏偉丞也指示全力協助家屬善後。

北港 嘉義

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