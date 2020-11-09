影／返家擦撞遭同向2車連續輾過 她竟是北港分局女警

雲林縣北港分局黃姓女警，今天下午5時許騎機車返家途中，行經嘉義縣六腳鄉六斗村六美國小前，疑撞到許男後摔倒地，黃女被後方連2車輾過，頭部破裂當場死亡。

警方表示，事故車輛駕駛酒測值都為0，事故原因仍待調查。

附近民宅監視器顯示，黃女晚間行經該路段，疑先撞到許男後人摔倒在地，她騎的機車噴飛到對向車道，附近的民眾原想過去幫忙，但還來不及示警，黃女已被後面的兩輛汽車輾過。

嘉義縣消防局表示，今下午5時42分接到車禍報案，到場發現2部機車相撞，31歲黃姓女子遭汽車輾過丶頭部破裂，已明顯死亡未送醫；另一名33歲許姓男子左小腿開放性骨折，生命跡象穩定，送往嘉義長庚醫院治療，車禍事故詳細原因由警方調查釐清。 消防員將受傷許姓男子送醫急救。記者卜敏正／翻攝

【中央社嘉義縣9日電】

嘉義縣台19線六腳鄉今天傍晚發生車禍，一名女警下班回家，騎機車疑失控撞人滑倒，被後方的機車撞上，又被2輛小客車輾過，當場頭部破裂死亡，肇事原因警方調查中。

嘉義縣消防局表示，下午5時多獲報，台19線六腳鄉六美國小前路段發生2輛機車與自小客車的車禍，救護人員趕抵現場，女騎士已明顯死亡未送醫；男騎士左小腿開放性骨折，送嘉義長庚醫院救治。

警方初步瞭解，死者是雲林縣警察局北港分局的黃姓女警，住在嘉義縣六腳鄉六美國小附近，傍晚騎機車行經台19線73.1公里，約在六美國小南邊100公尺處，可能是天黑視線不佳，撞上正要上拖板車的駕駛，跌倒在地，再被後方的機車騎士撞擊，接著又被2輛小客車輾過，頭部破裂當場死亡。車禍確切原因，警方還在調查。

31歲黃姓女警是警專26期畢業，從警逾10年，在北港警分局勤務指揮中心任職；分局同事說，黃員工作認真、有衝勁又聰明，平時對同事和長官都很有禮貌。

黃員的惡耗傳回北港警分局，分局內低氣壓，與她共事的員警表示，下午還在跟黃員討論業務，大家下班後互道再見，沒想到數分鐘後傳出惡耗，「真的再見」，感嘆人生無常。雲林縣警察局長朱宗泰指示北港警分局協助黃員家屬處理後事。