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2機車擦撞 女騎士拋對向車道遭輾斃

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

雲林北港分局女警黃敏綺下班回家途中發生車禍死亡，警方調查事故原因中。記者蔡維斌／翻攝
雲林北港分局女警黃敏綺下班回家途中發生車禍死亡，警方調查事故原因中。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣六腳鄉六斗村六美國小前，今下午5時許，傳死亡車禍，2部機車相撞，31歲黃姓女子滾到對向車道，遭汽車輾過，頭部破裂，當場死亡；另外一名33歲許姓男子左小腿開放性骨折，生命跡象穩定，送往嘉義長庚醫院治療。車禍事故詳細原因，警方正進一步調查釐清。

【中央社／嘉義縣9日電】

嘉義縣六腳鄉六美國小前今天傍晚發生車禍，2輛機車擦撞後，女騎士倒向對向車道，不幸遭來車輾斃，男騎士則左小腿骨折，由救護車送往醫院治療，車禍原因員警尚在調查中。

嘉義縣消防局表示，今天下午5時多獲報，台19線六腳鄉六美國小前路段發生2輛機車與一部自小客車的車禍，救護人員趕抵現場，女騎士已明顯死亡未送醫；男騎士左小腿開放性骨折，送嘉義長庚醫院救治。

據目擊者指出，2輛機車擦撞後，女騎士倒向對向車道，剛好有輛小客車駛來，閃避不及輾了過去。車禍原因員警尚在調查中。

嘉義 車禍 骨折

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