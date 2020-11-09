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2機車擦撞 女騎士拋對向車道遭輾斃
嘉義縣六腳鄉六斗村六美國小前，今下午5時許，傳死亡車禍，2部機車相撞，31歲黃姓女子滾到對向車道，遭汽車輾過，頭部破裂，當場死亡；另外一名33歲許姓男子左小腿開放性骨折，生命跡象穩定，送往嘉義長庚醫院治療。車禍事故詳細原因，警方正進一步調查釐清。
【中央社／嘉義縣9日電】
嘉義縣六腳鄉六美國小前今天傍晚發生車禍，2輛機車擦撞後，女騎士倒向對向車道，不幸遭來車輾斃，男騎士則左小腿骨折，由救護車送往醫院治療，車禍原因員警尚在調查中。
嘉義縣消防局表示，今天下午5時多獲報，台19線六腳鄉六美國小前路段發生2輛機車與一部自小客車的車禍，救護人員趕抵現場，女騎士已明顯死亡未送醫；男騎士左小腿開放性骨折，送嘉義長庚醫院救治。
據目擊者指出，2輛機車擦撞後，女騎士倒向對向車道，剛好有輛小客車駛來，閃避不及輾了過去。車禍原因員警尚在調查中。
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