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台中南屯男子疑燒雜草跌倒 長期腰疾爬不出葬火窟

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區中台路的民宅空地，今天下午4時許傳出火警，現場發現一名焦黑男屍，疑為住在附近民宅的張姓男子，警方將比對DNA釐清身分。記者陳宏睿／攝影
台中市南屯區中台路的民宅空地，今天下午4時許傳出火警，現場發現一名焦黑男屍，疑為住在附近民宅的張姓男子，警方將比對DNA釐清身分。記者陳宏睿／攝影
台中市南屯區中台路的民宅外一處空地，今天下午4時許傳出火警，警、消滅火後發現一具男性焦屍，警方勘查現場，發現死者為住在案發地點不到30公尺的民宅張姓男子，男子患有有腰疾，疑整地燒雜草，不慎跌倒後葬身火窟，因死者已燒成焦黑，全案將報請檢察官相驗，並比對DNA釐清身分。

今天下午4時許，台中市南屯區中台路附近的民宅外空地傳出火警，警、消在現場看見一具男性焦屍，初步調查，死者可能是住在旁邊的張姓男子（69歲），鄰居透露，下午4時許倒垃圾時，還看到張姓男子在空地燒雜草，不知為何張他會葬身火窟？ 

台中市第四警分局春社所、鑑識人員調查，因死者全身70%被燒得焦黑，無法辨識身分，但無外力打鬥傷痕，警方調查，他長期患有腰疾，不排除現場燃燒雜草、整地時，不慎跌倒卻爬不起來而葬身火窟。

家屬面對記者詢問，表示不願受訪，直說「發生這種意外，請尊重我們的心情」。

台中市 男性

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